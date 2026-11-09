ЦБ: число «нелегалов» на финансовом рынке сократилось за год на 23%

ЦБ выявил 4,4 тыс. нелегальных участников финрынка за три квартала этого года - это на 23% меньше, чем в том же периоде 2025-го. Число финансовых пирамид за это время сократилось вдвое

По итогам девяти месяцев Банк России выявил 4,4 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности на финрынке, что на 23% меньше, чем за тот же период 2025-го, пишут РБК «Интерфакс» со ссылкой на материалы регулятора.

ЦБ, в частности, обнаружил свыше 2 тыс. псевдоинвестиционных проектов, 1,3 тыс. субъекта с признаками нелегального кредитора и 982 нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг. Число последних за год сократилось на 47%, указывают в ЦБ. Там добавили, что число финансовых пирамид и псевдоброкеров уменьшилось в два раза.

Регулятор отметил тенденцию к изменению модели вовлечения россиян в пирамиды, пишет «Интерфакс». Часть из них больше не используют агрессивную рекламу якобы сверхприбыльного проекта, а мимикрирует под программы лояльности: участникам предлагается совершать регулярные, но небольшие платежи (от 5 тыс.руб.) под видом увеличения лимита карты, предоставляющей скидки на маркетплейсах. Такая модель микроинвестиций размывает представление о сумме потраченных средств и значительно растягивает срок жизни самой пирамиды, пояснили в Банке России.

Среди других способов вовлечь граждан в пирамиды — обещание заработка от инвестиций в криптовалютные активы (число таких игроков составило 752), а также предложение использовать. искусственный интеллект для повышения доходности инвестиций (79). Организаторы мошеннических компаний также предлагали «международные» схемы — в частности, инвестиции в недвижимость в Юго-Восточной Азии или в новую международную платежную систему.

По данным ЦБ, за девять месяцев по материалам регулятора возбудили 475 административных дел и приняли более 680 других мер. По инициативе Банка России за это время также был ограничен доступ к 17 тыс. интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам финрынка.