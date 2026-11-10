В Болгарии в массовом ДТП погибли не менее 11 человек

В Болгарии из-за столкновения около 86 машин погибли 11 человек, сообщил премьер-министр страны Румен Радев. Причиной аварии стала плохая видимости из-за тумана

В Болгарии как минимум 11 человек погибли и 48 пострадали при серии аварий с участием примерно 86 автомобилей на автомагистрали «Фракия». Об этом сообщает Vesti со ссылкой на премьер-министра Болгарии Румена Радева.

Глава болгарского минздрава Катя Ивкова уточнила, что число погибших уже возросло до 12. Министр отметила, что десять из них умерли на месте аварии, а двое скончались от полученных травм в медучреждении.

Исполнительный директор больницы имени доктора Ивана Селиминского в Сливене Васислав Петров сообщил о госпитализации 20 человек: 18 из них доставили непосредственно с места аварии, еще двоих с черепно-мозговыми травмами — из больницы в Ямболе. Врач уточнил, что четверо пациентов находятся в реанимации.

Авария произошла утром 10 ноября в районе Ямбола между развязками «Зимница» и «Кабиле», где столкнулись грузовые и легковые автомобили. Причиной, по предварительным данным, стал туман, значительно ограничивший видимость.

Столкновения произошли на 289-м и 294-м километрах трассы, уточнил телеканал bTV. По его данным, на месте аварии работают 14 пожарных расчетов.

Движение по автомагистрали «Тракия» сейчас закрыто в обоих направлениях. Сотрудники спасательных служб продолжают работать на месте происшествия.