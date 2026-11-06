В КНДР сняли с должности зампреда парламента страны

Заместитель председателя Верховного народного собрания КНДР и один из членов его президиума отправлены в отставку, сообщает ЦТАК. Причины не уточняются

Парламент КНДР принял решение снять с должности одного из заместителей председателя высшего законодательного органа. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Также был снят с должности один из членов президиума Верховного народного собрания (ВНС). Причины отставки агентство не указало.

На пленуме президиума ВНС рассмотрели вопросы о поправках в законы КНДР о строительстве и об обращении с драгоценными металлами. После доклада о содержании проектов, подготовленных профильной комиссией ВНС, участники обсудили внесенные изменения. По итогам пленума поправки были приняты.

Агентство Yonhap сообщает , что в ВНС два вице-председателя — Ким Хён Сик и Ри Сон Гвон. Поскольку первый председательствовал на пленуме, отстраненным, вероятно, был Ри Сон Гвон. Он занимал ключевые посты в сфере межкорейских и международных отношений. В марте Ри Сон Гвон стал заместителем председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания.