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В КНДР сняли с должности зампреда парламента страны

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 06 ноя 2026 09:43
Фото: Mike Bravo/Unsplash
Заместитель председателя Верховного народного собрания КНДР и один из членов его президиума отправлены в отставку, сообщает ЦТАК. Причины не уточняются
Парламент КНДР принял решение снять с должности одного из заместителей председателя высшего законодательного органа. Об этом сообщило агентство ЦТАК.
Также был снят с должности один из членов президиума Верховного народного собрания (ВНС). Причины отставки агентство не указало.
На пленуме президиума ВНС рассмотрели вопросы о поправках в законы КНДР о строительстве и об обращении с драгоценными металлами. После доклада о содержании проектов, подготовленных профильной комиссией ВНС, участники обсудили внесенные изменения. По итогам пленума поправки были приняты.
Агентство Yonhap сообщает, что в ВНС два вице-председателя — Ким Хён Сик и Ри Сон Гвон. Поскольку первый председательствовал на пленуме, отстраненным, вероятно, был Ри Сон Гвон. Он занимал ключевые посты в сфере межкорейских и международных отношений. В марте Ри Сон Гвон стал заместителем председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания.
В марте прошла первая сессия ВНС КНДР 15-го созыва. Во второй день заседания было принято решение исключить слово «социалистическая» из названия Конституции КНДР. Председатель ВНС Чо Ён Вон отметил, что поправки станут важным этапом в обеспечении юридических гарантий социалистического строительства.
Тэги
КНДР парламент

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