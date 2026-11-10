В Новой Москве нашли тело главврача «КМ-Клиник» Марины Каган

В Новой Москве нашли тело главврача частной клиники «КМ-Клиник» Марины Каган. В СК уточнили, что она погибла насильственной смертью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан — им оказался гражданин Германии 1996 года рождения

В Новой Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Погибшей оказалась 60-летняя главврач московской частной «КМ-клиник» Марина Каган, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам источника агентства, тело женщины с травмами головы и лица нашли на лестнице.

Троицкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.