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В Новой Москве нашли тело главврача «КМ-Клиник» Марины Каган

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 10 ноя 2026 13:30
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
В Новой Москве нашли тело главврача частной клиники «КМ-Клиник» Марины Каган. В СК уточнили, что она погибла насильственной смертью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан — им оказался гражданин Германии 1996 года рождения
В Новой Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Погибшей оказалась 60-летняя главврач московской частной «КМ-клиник» Марина Каган, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам источника агентства, тело женщины с травмами головы и лица нашли на лестнице. 
Троицкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
По факту произошедшего в Новой Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины — им оказался гражданин Германии 1996 года рождения, сообщили в ГСУ СК по Москве. В ближайшее время его доставят в столичный СК для проведения следственных действий. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что к гибели Марины Каган может быть причастен знакомый ее сына. 
Тэги
Москва смерть врачи

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