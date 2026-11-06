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В работе «Ozon банка» произошел сбой

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 06 ноя 2026 13:25
Фото: Сайт Detector404.ru
У «Ozon банка» произошел сбой, сообщили в финансовом сервисе. Пользователи сообщили о проблемах со входом в приложение и оплатой. Специалисты сервиса уже устраняют неполадки
В работе «Ozon банка» произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.
За последний час на работу банка поступило 7,3 тыс. жалоб, за сутки — свыше 40 тыс. Чаще всего сообщают о сбоях жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Самарской и Новосибирской областей.
В «Ozon банке» подтвердили проблемы в работе сервиса. По информации компании, часть пользователей не могла зайти в приложение и провести оплату. «Мы знаем о ситуации и делаем все возможное, чтобы все заработало как можно скорее», — сообщили в банке.
Около 14:00 мск «Ozon банк» сообщил, что сервис снова работает в обычном режиме.
Предыдущий крупный сбой Ozon произошел 6 августа. Тогда также фиксировались проблемы в работе «Ростелекома», «Яндекса», «Авито», РЖД, Wildberries, Т-Банка, Picabu и других сервисов.
Тэги
Ozon Сбой

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