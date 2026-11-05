В России начались испытания космического корабля нового поколения

В России начались автономные комплексные испытания космического корабля нового поколения. Он предназначен для полетов со второй космической скоростью, включая лунную программу, облеты Луны и полеты к астероидам

Российский перспективный транспортный корабль нового поколения приступил к автономным комплексным испытаниям и вышел на стадию подготовки к летным испытаний, сообщил ТАСС космонавт-испытатель Марк Серов.

«Мы [разработчики] сейчас вышли на этап уже автономных комплексных испытаний. У нас уже корабль собирается: его макеты, его экспериментальные установки. <…> То есть сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к летным испытаниям. Это серьезный этап», — сказал Марк Серов.

По его словам, команда уже завершила отработку вопросов эргономики: организацию деятельности экипажа, алгоритмы работы, взаимодействие с интерфейсом и расположение рабочих мест. Работа ведется планомерно, но разработчики не планируют афишировать промежуточные результаты до достижения конкретных показателей, добавил космонавт-испытатель.

Корабль предназначен для экспедиций на второй космической скорости, включая лунную программу, облеты Луны и полеты к астероидам, отметил Марк Серов. По его словам, новый космический корабль не предназначен для орбитальных полетов, но его летные испытания пройдут именно в таком режиме.