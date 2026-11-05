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В России начались испытания космического корабля нового поколения

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 05 ноя 2026 12:08
Фото: ActionVance/Unsplash
В России начались автономные комплексные испытания космического корабля нового поколения. Он предназначен для полетов со второй космической скоростью, включая лунную программу, облеты Луны и полеты к астероидам
Российский перспективный транспортный корабль нового поколения приступил к автономным комплексным испытаниям и вышел на стадию подготовки к летным испытаний, сообщил ТАСС космонавт-испытатель Марк Серов.
«Мы [разработчики] сейчас вышли на этап уже автономных комплексных испытаний. У нас уже корабль собирается: его макеты, его экспериментальные установки. <…> То есть сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к летным испытаниям. Это серьезный этап», — сказал Марк Серов.
По его словам, команда уже завершила отработку вопросов эргономики: организацию деятельности экипажа, алгоритмы работы, взаимодействие с интерфейсом и расположение рабочих мест. Работа ведется планомерно, но разработчики не планируют афишировать промежуточные результаты до достижения конкретных показателей, добавил космонавт-испытатель.
Корабль предназначен для экспедиций на второй космической скорости, включая лунную программу, облеты Луны и полеты к астероидам, отметил Марк Серов. По его словам, новый космический корабль не предназначен для орбитальных полетов, но его летные испытания пройдут именно в таком режиме.
В июле с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-29». На МКС в рамках перекрестных полетов отправились космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. За стартом с Байконура вместе с главой «Роскосмоса» Дмитрием Баклановым наблюдал глава NASA Джаред Айзекман. Это был его первый визит на космодром за восемь лет.
Тэги
Россия Космос

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