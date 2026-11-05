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В Рязанской области возгорания произошли на предприятиях после атаки БПЛА

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 05 ноя 2026 09:33
В результате атаки БПЛА на Рязанскую область на территории промобъектов возникли возгорания — они уже ликвидированы или локализованы, сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, в атаке участвовали более 200 беспилотников. В результате один  человек пострадал
После массированной атаки БПЛА на Рязанскую область на территории промобъектов Рязани возникли возгорания. Об этом заявил глава региона Павел Малков.
«Сегодня ночью Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА. Есть повреждения от падения обломков. На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением», — написал Павел Малков в своем Telegram-канале. 
По его словам, в школе №58 выбиты стекла, занятия были отменены. В результате произошедшего один человек пострадал, ему оказывается помощь, рассказал губернатор.
Позже Павел Малков сообщил, что в атаке на Рязанскую область участвовали более 200 дронов. Он уточнил, что электроснабжение было восстановлено, а возгорания ликвидированы или локализованы. 
Минобороны России сообщило, что за ночь с 4 на 5 ноября силами ПВО перехвачены и уничтожены 496 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были зафиксированы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Тэги
Рязань Пожары БПЛА

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