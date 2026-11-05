В Рязанской области возгорания произошли на предприятиях после атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА на Рязанскую область на территории промобъектов возникли возгорания — они уже ликвидированы или локализованы, сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, в атаке участвовали более 200 беспилотников. В результате один человек пострадал

После массированной атаки БПЛА на Рязанскую область на территории промобъектов Рязани возникли возгорания. Об этом заявил глава региона Павел Малков.

«Сегодня ночью Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА. Есть повреждения от падения обломков. На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением», — написал Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, в школе №58 выбиты стекла, занятия были отменены. В результате произошедшего один человек пострадал, ему оказывается помощь, рассказал губернатор.

Позже Павел Малков сообщил, что в атаке на Рязанскую область участвовали более 200 дронов. Он уточнил, что электроснабжение было восстановлено, а возгорания ликвидированы или локализованы.