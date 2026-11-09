В Венгрии сообщили о задержании младшего брата Виктора Орбана

В Венгрии задержали младшего брата бывшего премьера Виктора Орбана, сообщил действующий глава правительства Петер Мадьяр. По его словам, Арона Орбана подозревают в организации незаконной переправки людей через границу. Виктор Орбан назвал происходящее «попыткой добраться до него самого»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил в соцсети X о предположительном задержании Арона Орбана — младшего брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Согласно сообщениям прессы, брат Виктора Орбана, Арон Орбан, был взят под стражу по подозрению в контрабанде людей», — написал Петер Мадьяр.

Детали

По словам Петера Мадьяра, подозрения связаны с организацией незаконной переправки людей через границу. Расследование ведут Национальное управление по возврату и защите активов (NVVH) и Национальное бюро расследований (NNI).

Утром 9 ноября сотрудники двух ведомств провели совместную операцию в Будапеште и двух населенных пунктах в округе Пешт, сообщили в венгерской полиции. Там уточнили, что несколько человек были арестованы «по делу о незаконной торговле людьми». Другие подробности в ведомстве не привели.

Сам Виктор Орбан назвал расследование в отношении его брата «попыткой добраться до него самого». «Цель этой грязной игры — устранение политических оппонентов и установление однопартийной системы. Главная мишень — я, а мой младший брат — всего лишь орудие», — написал экс-премьер в соцсетях.

Как дело связано с визами

Обыски были связаны в том числе с деятельностью компании, которая занимается оказанием помощи в получении шенгенских виз гражданам Вьетнама, пишет издание Kontroll. Оно называет эту компанию собственностью Арона Орбана. Речь идет о компании Multi Shoot, в которой младший брат Виктора Орбана был генеральным директором, писала газета Népszava в октябре 2024 г.

По информации Kontroll, компания записывала граждан Вьетнама на двухдневные курсы оказания первой помощи в Печском университете — это могло облегчать получение шенгенских виз. Каким образом, не уточняется. Népszava сообщала, что компания Арона Орбана организовала таким образом обучение примерно для 50 граждан Вьетнама.

Одним из тех, кто давал показания, Telex называет вьетнамского переводчика, который жил в Будапеште и «имел точное представление о роли Арона Орбана и его сообщника в этом деле».

Что предшествовало операции

В 2024 г. в публичном доступе появилась запись разговора, на которой, по данным Telex, Арон Орбан обсуждал с уполномоченным премьер-министра Венгрии Давидом Хейем препятствия при оформлении виз гражданам Вьетнама. Позднее журналисты установили личности деловых партнеров Арона Орбана и получили переписку и другие материалы, связанные с визовыми операциями.