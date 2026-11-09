В Венгрии сообщили о задержании младшего брата Виктора Орбана

В Венгрии задержали младшего брата бывшего премьера Виктора Орбана, сообщил действующий глава правительства Петер Мадьяр. По его словам, Арона Орбана подозревают в организации незаконной переправки людей через границу. Виктор Орбан назвал происходящее «попыткой добраться до него самого»
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил
в соцсети X о предположительном задержании Арона Орбана — младшего брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Согласно сообщениям прессы, брат Виктора Орбана, Арон Орбан, был взят под стражу по подозрению в контрабанде людей», — написал Петер Мадьяр.
Детали
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По словам Петера Мадьяра, подозрения связаны с организацией незаконной переправки людей через границу. Расследование ведут Национальное управление по возврату и защите активов (NVVH) и Национальное бюро расследований (NNI).
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Утром 9 ноября сотрудники двух ведомств провели совместную операцию в Будапеште и двух населенных пунктах в округе Пешт, сообщили в венгерской полиции. Там уточнили, что несколько человек были арестованы «по делу о незаконной торговле людьми». Другие подробности в ведомстве не привели.
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Сам Виктор Орбан назвал расследование в отношении его брата «попыткой добраться до него самого». «Цель этой грязной игры — устранение политических оппонентов и установление однопартийной системы. Главная мишень — я, а мой младший брат — всего лишь орудие», — написал экс-премьер в соцсетях.
Как дело связано с визами
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Обыски были связаны в том числе с деятельностью компании, которая занимается оказанием помощи в получении шенгенских виз гражданам Вьетнама, пишет издание Kontroll. Оно называет эту компанию собственностью Арона Орбана. Речь идет о компании Multi Shoot, в которой младший брат Виктора Орбана был генеральным директором, писала газета Népszava в октябре 2024 г.
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По информации Kontroll, компания записывала граждан Вьетнама на двухдневные курсы оказания первой помощи в Печском университете — это могло облегчать получение шенгенских виз. Каким образом, не уточняется. Népszava сообщала, что компания Арона Орбана организовала таким образом обучение примерно для 50 граждан Вьетнама.
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Одним из тех, кто давал показания, Telex называет вьетнамского переводчика, который жил в Будапеште и «имел точное представление о роли Арона Орбана и его сообщника в этом деле».
Что предшествовало операции
В 2024 г. в публичном доступе появилась запись разговора, на которой, по данным Telex, Арон Орбан обсуждал с уполномоченным премьер-министра Венгрии Давидом Хейем препятствия при оформлении виз гражданам Вьетнама. Позднее журналисты установили личности деловых партнеров Арона Орбана и получили переписку и другие материалы, связанные с визовыми операциями.