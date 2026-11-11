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Владимир Мединский исключил возможность обмена территориями с Украиной

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 11 ноя 2026 18:48
Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Возможность обмена территориями между Россией и Украиной не рассматривается, заявил помощник президента Владимир Мединский. По его словам, Москва будет удовлетворена переговорами, когда мир будет заключен на ее условиях
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что не видит возможности обмена территориями между Россией и Украиной. Об этом он сказал в интервью автору «Вестей» Евгению Попову.
По словам Владимира Мединского, вопрос территориальных обменов периодически «вбрасывается» с разных сторон. При этом он заявил, что территории, на которые ступил российский солдат, принадлежат России. 
Ранее, отвечая на вопросы журналистов после трехсторонней встречи в Абу-Даби, Владимир Мединский пообещал вернуть России «каждую пядь» земли, которую Москва считает своей.
При этом Владимир Мединский заявил о приближении к миру по итогам консультаций. Он отметил, что дальнейшее продвижение во многом зависит от Украины, позиции США и Европы, и выразил уверенность, что поставленные Россией задачи будут выполнены. По его словам, Москва будет удовлетворена результатами переговоров, когда мир будет заключен на российских условиях. 
Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Главной темой Владимир Мединский назвал европейскую безопасность. По его словам, по части вопросов стороны нашли взаимопонимание. Среди достигнутых договоренностей он назвал новый масштабный обмен военнопленными.
Тэги
Владимир Мединский Россия Украина

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