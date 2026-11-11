Каждая пядь российской земли будет возвращена России, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Так он ответил на вопрос, обсуждали ли стороны на переговорах в Абу-Даби территориальную принадлежность земель. Американский переговорщик Джаред Кушнер назвал этот вопрос самым сложным

Каждая пядь российской земли будет возвращена России. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине.

«Что касается территориальных вопросов, каждая пядь нашей земли будет России возвращена так либо иначе», — сказал Владимир Мединский журналистам ( цитата по «РИА Новости»).

Таким образом помощник президента России ответил на вопрос, обсуждали ли стороны вопрос принадлежности территорий по окончании конфликта. Он также прокомментировал публикации западных СМИ о том, что украинцы якобы отказываются обсуждать вопрос территорий на переговорах: по его словам, европейские газеты могут продолжать «жить в мире своих иллюзий».

Посланник президента США Джаред Кушнер на пресс-конференции по итогам переговоров назвал территориальный вопрос самым сложным. Он отметил, что решение других проблем поможет достичь всеобъемлющего урегулирования.

10 ноября The Telegraph писала , что американские переговорщики предложили компромисс в территориальном вопросе, при котором контроль над всей линией фронта в Донбассе перешел бы Москве, а Киев оставил бы за собой подконтрольные Украине города. Источник с украинской стороны, близкий к переговорам, заявил газете, что Киев не признает никаких уступок в отношении территорий.