Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с 97-летием

Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 97-летием. По словам главы государства, ее произведения пользуются в России заслуженным признанием и по праву считаются подлинным достоянием российской культуры

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову с 97-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваши замечательные музыкальные произведения отмечены гордостью за выдающиеся свершения нашего народа», — подчеркнул президент.

По словам Владимира Путина, произведения Александры Пахмутовой пользуются в России заслуженным признанием и по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры. Глава государства пожелал композитору здоровья, успехов и вдохновения.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 г. в поселке Бекетовка под Сталинградом (сейчас — Волгоград). Первую пьесу для фортепиано «Петухи поют» она сочинила в пять лет. В 14 лет она переехала в Москву и поступила в Центральную музыкальную школу при консерватории, а позже окончила и саму консерваторию имени Чайковского.