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Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с 97-летием

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 09 ноя 2026 15:32
Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС
Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 97-летием. По словам главы государства, ее произведения пользуются в России заслуженным признанием и по праву считаются подлинным достоянием российской культуры
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову с 97-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Ваши замечательные музыкальные произведения отмечены гордостью за выдающиеся свершения нашего народа», — подчеркнул президент.
По словам Владимира Путина, произведения Александры Пахмутовой пользуются в России заслуженным признанием и по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры. Глава государства пожелал композитору здоровья, успехов и вдохновения.
Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 г. в поселке Бекетовка под Сталинградом (сейчас — Волгоград). Первую пьесу для фортепиано «Петухи поют» она сочинила в пять лет. В 14 лет она переехала в Москву и поступила в Центральную музыкальную школу при консерватории, а позже окончила и саму консерваторию имени Чайковского.
Композитор стала автором свыше 400 песен, среди которых «Нежность», «Надежда», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «До свиданья, Москва!» и др. Многие произведения Александра Пахмутова создала в соавторстве с мужем, поэтом-песенником Николаем Добронравовым (скончался 16 сентября 2023 г.). Песни композитора исполняли Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лев Лещенко. В 2024 г. ей было присвоено звание Героя труда. 
Тэги
Владимир Путин Композиторы день рождения

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