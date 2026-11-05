Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями

Росфинмониторингу следует усилить контроль за подозрительными финансовыми операциями, заявил президент РФ Владимир Путин. При этом, по его словам, нужно упрощать процедуры для добросовестных участников рынка

Важно ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в честь 25-летия Росфинмониторинга. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Необходимо упрощать процедуры в то же время для добросовестных участников рынка и одновременно ужесточать контроль за подозрительными операциями», — отметил президент.

Владимир Путин назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Реализация концепции поможет развитию «антиотмывочной системы», подчеркнул он.

Кроме того, президент призвал Росфинмониторинг еще «на дальних подступах» фиксировать угрозы — до того, как они нанесут ущерб. Для этого ведомство должно применять инструменты финансовой разведки, более активно внедрять передовые аналитические модели и технологии искусственного интеллекта (ИИ), пояснил глава государства.

Также Владимир Путин в ходе церемонии отметил, что зарубежные преступные группировки и спецслужбы стремятся обелить криминальные расчеты при помощи современных технологий. Они прибегают к криптовалютам и другим платежным инструментам для прикрытия теневых расчетов. В связи с этим президент заявил, что важно совершенствовать работу Росфинмониторинга и «продолжать технологическую модернизацию ведомства, чтобы оперативно и действенно реагировать на возникающие угрозы».