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Во Франции преступник украл и сжег частицу мощей Николая Чудотворца

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 10 ноя 2026 17:40
Фото: Maxence Pira/Unsplash
Во Франции мужчина похитил медальон с фрагментом мощей святого Николая Чудотворца, сжег и раздавил реликвию. Его уже задержали, он признался в содеянном и ожидает судебного разбирательства
Частица мощей святого Николая Чудотворца была украдена из базилики Сен-Николя-де-Пор, сообщило издание Tribune de France.
Инцидент произошел 28 октября: мужчина украл из часовни базилики медальон со стеклянным футляром, внутри которого находился фрагмент кости размером 1–2 см. Реликвия была установлена в часовне под статуей Николая Чудотворца в начале 2000-х гг., уточнили в Ассоциации по сохранению и реставрации базилики. 
2 ноября священник сообщил о пропаже реликвии. Полиция задержала подозреваемого. На допросе он признался, что разбил защитное стекло, а затем сжег и раздавил фрагмент мощей. По данным прихода Сен-Николя-ан-Лотарингия, задержанный объяснил это желанием уничтожить предмет, который считал символом «фетишизма». Сейчас подозреваемый ожидает судебного разбирательства. 
По данным Tribune de France, это третий случай кражи или вандализма в базилике с начала года. В 2025 г. число краж религиозных предметов в церквях Франции выросло на 10% год к году, до 538. 
Тэги
Франция Преступность Религия

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