Во Франции преступник украл и сжег частицу мощей Николая Чудотворца

Во Франции мужчина похитил медальон с фрагментом мощей святого Николая Чудотворца, сжег и раздавил реликвию. Его уже задержали, он признался в содеянном и ожидает судебного разбирательства

Частица мощей святого Николая Чудотворца была украдена из базилики Сен-Николя-де-Пор, сообщило издание Tribune de France.

Инцидент произошел 28 октября: мужчина украл из часовни базилики медальон со стеклянным футляром, внутри которого находился фрагмент кости размером 1–2 см. Реликвия была установлена в часовне под статуей Николая Чудотворца в начале 2000-х гг., уточнили в Ассоциации по сохранению и реставрации базилики.

2 ноября священник сообщил о пропаже реликвии. Полиция задержала подозреваемого. На допросе он признался, что разбил защитное стекло, а затем сжег и раздавил фрагмент мощей. По данным прихода Сен-Николя-ан-Лотарингия, задержанный объяснил это желанием уничтожить предмет, который считал символом «фетишизма». Сейчас подозреваемый ожидает судебного разбирательства.

По данным Tribune de France, это третий случай кражи или вандализма в базилике с начала года. В 2025 г. число краж религиозных предметов в церквях Франции выросло на 10% год к году, до 538.