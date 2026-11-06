Во Владивостоке более 21 тыс. человек остались без отопления

Более 21 тыс. жителей 98 многоквартирных домов Владивостока остались без отопления и горячей воды из-за аварии на коммунальных сетях, сообщила прокуратура Приморского края. Ведомство проводит проверку и оценивает сроки устранения аварии

Более 21 тыс. жителей 98 многоквартирных домов Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварии на коммунальных сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем канале в Max.

Отключение, в частности, затронуло дома в районе Партизанского и Океанского проспектов, проспектов Острякова и Красного Знамени, улиц Советской, Алеутской, Нерчинской и др. Уточняется, что без отопления также остались три социально значимых объекта.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований законодательства при содержании и обслуживании коммунальных сетей, а также сроки устранения аварии.

30 октября прокуратура сообщила о проблемах с отоплением детских садов в поселке Посьет Хасанского района. Как сообщалось, в двух детсадах снизилась температура в помещениях, еще одно учреждение осталось без водоснабжения.