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Во Владивостоке более 21 тыс. человек остались без отопления

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 06 ноя 2026 11:08
Фото: Shahabudin Ibragimov/Unsplash
Более 21 тыс. жителей 98 многоквартирных домов Владивостока остались без отопления и горячей воды из-за аварии на коммунальных сетях, сообщила прокуратура Приморского края. Ведомство проводит проверку и оценивает сроки устранения аварии
Более 21 тыс. жителей 98 многоквартирных домов Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварии на коммунальных сетях.  Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем канале в Max.
Отключение, в частности, затронуло дома в районе Партизанского и Океанского проспектов, проспектов Острякова и Красного Знамени, улиц Советской, Алеутской, Нерчинской и др. Уточняется, что без отопления также остались три социально значимых объекта.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований законодательства при содержании и обслуживании коммунальных сетей, а также сроки устранения аварии.
30 октября прокуратура сообщила о проблемах с отоплением детских садов в поселке Посьет Хасанского района. Как сообщалось, в двух детсадах снизилась температура в помещениях, еще одно учреждение осталось без водоснабжения.
После вмешательства надзорного органа отопление и водоснабжение в детских садах восстановили. По выявленным нарушениям прокуратура внесла представления в управление образования и КГУП «Примтеплоэнерго».
Тэги
Владивосток водоснабжение Отопление

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