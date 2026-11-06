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Выручка VK Tech за девять месяцев выросла почти на 35%

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 06 ноя 2026 15:41
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
VK Tech отчитался о росте выручки по итогам девяти месяцев на 34,6% год к году, до 14,4 млрд руб. Основной вклад внесли сервисы продуктивности VK WorkSpace и новое направление ИИ-решений
Выручка VK Tech по итогам девяти месяцев 2026 г. достигла 14,4 млрд руб., увеличившись на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.
Основными источниками роста стали сервисы VK WorkSpace (выручка выросла на 60,6%, до 6,1 млрд руб.) и направление «Облачная платформа» (+8,6% год к году, до 4,4 млрд руб.). Новое направление «ИИ-решения» принесло выручку в 1 млрд руб.
Количество клиентов увеличилось на 41,6%, до 37,9 тыс., говорится в сообщении. Выручка от среднего и малого бизнеса выросла на 46,2%, от крупных заказчиков — на 29,7%. Скорректированная EBITDA составила 1,8 млрд руб. — это на 21% выше прошлогоднего показателя. Рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 12%.
За девять месяцев 2026 г. общая выручка VK выросла на 15% год к году, до 128 млрд руб., сообщили в холдинге. В третьем квартале показатель составил 47 млрд руб. (+21%). Выручка от онлайн-рекламы по итогам девяти месяцев увеличилась на 11%, до 76,8 млрд руб., а показатель EBITDA вырос на 30%, до 20,2 млрд руб. 
Тэги
VK Tech выручка рост

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