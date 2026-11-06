Выручка VK Tech за девять месяцев выросла почти на 35%

VK Tech отчитался о росте выручки по итогам девяти месяцев на 34,6% год к году, до 14,4 млрд руб. Основной вклад внесли сервисы продуктивности VK WorkSpace и новое направление ИИ-решений

Выручка VK Tech по итогам девяти месяцев 2026 г. достигла 14,4 млрд руб., увеличившись на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

Основными источниками роста стали сервисы VK WorkSpace (выручка выросла на 60,6%, до 6,1 млрд руб.) и направление «Облачная платформа» (+8,6% год к году, до 4,4 млрд руб.). Новое направление «ИИ-решения» принесло выручку в 1 млрд руб.

Количество клиентов увеличилось на 41,6%, до 37,9 тыс., говорится в сообщении. Выручка от среднего и малого бизнеса выросла на 46,2%, от крупных заказчиков — на 29,7%. Скорректированная EBITDA составила 1,8 млрд руб. — это на 21% выше прошлогоднего показателя. Рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 12%.