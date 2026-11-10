Аналитики назвали лучшие города Глобального Юга для бизнеса

Москва заняла третье место в рейтинге наиболее привлекательных городов Глобального Юга для бизнеса и промышленности, оценили эксперты «Яков и партнеры». Лидерами рейтинга стали Сингапур и Шанхай

Москва вошла в тройку наиболее привлекательных городов по условиям для развития бизнеса и промышленности среди 30 городов Глобального Юга, говорится в совместном исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры и исследовательской «Ромир». Результаты есть в распоряжении «Эксперта».

В рейтинге индекса условий развития бизнеса и промышленности Москва набрала 57,3 балла — столько же, сколько и Дубай. Первое место досталось Сингапуру (69,8 балла), второе — Шанхаю (66,3 балла), следует из результатов рейтинга. Все они были признаны городами с развитым деловым климатом.

Сильные позиции Москвы связаны с условиями для размещения бизнеса и доступностью квалифицированных кадров, отметили аналитики. По факторам «Недвижимость и коммунальные услуги» и «Человеческий капитал и качество жизни» Москва заняла второе место. При этом одним из важнейших направлений дальнейшего развития аналитики называют укрепление инновационной экосистемы.

«Для сокращения разрыва с Сингапуром и Шанхаем важным направлением становится формирование и реализация стратегии технологического лидерства», — отметил гендиректор «Яков и партнеры» Яков Сергиенко. Он уточнил, что для достижения технологического лидерства необходимо развивать научно-технологический потенциал, внедрять передовые технологии и масштабировать производства.

Как составлялся рейтинг Отчет посвящен комплексной оценке условий для развития бизнеса и промышленности в 30 городах Глобального Юга (при отборе городов оценивались ВВП города, накопленный приток прямых иностранных инвестиций за 2015–2024 гг. и доля торгуемых отраслей в экономике города). Среди городов, попавших в индекс (помимо лидеров рейтинга) — Баку, Алматы, Бангкок, Доха, Эр-Рияд, Йоханнесбург, Алжир, Буэнос-Айрес и др. Для сравнения аналитики использовали индекс, основанный на семи факторах (транспортная доступность, цифровая инфраструктура, налоговая система, человеческий капитал, инновационная экосистема, госуправление и недвижимость).

Авторы исследования подчеркнули, что промышленная инфраструктура городов Глобального Юга меняется: на место традиционных промзон постепенно приходят многофункциональные производственные хабы, объединяющие производство, логистику и исследовательские центры. Это позволяет добиться существенного экономического эффекта. В частности, применение промышленного интернета вещей, генеративного ИИ и машинного обучения на «фабрике будущего» Haier в Шанхае позволило нарастить выпуск продукции на 37% и уменьшить издержки на 33%, обратили внимание авторы исследования.

В целом города БРИКС+ показывают более благоприятные условия для развития бизнеса и промышленности, говорится в материалах исследования: медианное значение индекса этих городов составляет 48,6 балла против 45,2 среди всех 30 городов в выборке. Среди перспективных направлений сотрудничества аналитики назвали развитие международных транспортно-логистических коридоров, промышленных партнерств и совместной инновационной инфраструктуры.