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Anthropic объявила новые параметры IPO

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 10 ноя 2026 21:51
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
Anthropic разместит в рамках IPO около 825 млн акций по цене $70–78 за бумагу. В результате первичного размещения полная оценка компании может составить около $1,4 трлн, пишет Bloomberg
Компания Anthropic, разработчик Claude, объявила параметры IPO на бирже Nasdaq, в рамках которого планирует разместить около 825 млн акций по цене $70–78 за бумагу, следует из документа, опубликованного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Из общего числа акций 801,4 млн бумаг предложит сама компания, 23,6 млн — ее акционеры, говорится в сообщении. 
При размещении бумаг на IPO Anthropic рассчитывает привлечь $90,4 млрд. В итоге стоимость компании может превысить $1,4 трлн, пишет Bloomberg. Агентство уточняет, что IPO должно состояться 18 ноября, а торги могут начаться на следующий день. 
26 октября Anthropic подала в SEC регистрационное заявление по форме S-1 для проведения IPO, сообщили в компании. Там отметили, что бумаги планируется разместить на бирже Nasdaq под тикером ANT. В опубликованных документах Anthropic раскрыла финансовые показатели за первое полугодие 2026 г. Выручка компании выросла на 1300% в годовом выражении и достигла $16,29 млрд, чистый убыток при этом составил $80,75 млрд.
Тэги
Anthropic IPO Акции

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