Anthropic объявила новые параметры IPO

Anthropic разместит в рамках IPO около 825 млн акций по цене $70–78 за бумагу. В результате первичного размещения полная оценка компании может составить около $1,4 трлн, пишет Bloomberg

Компания Anthropic, разработчик Claude, объявила параметры IPO на бирже Nasdaq, в рамках которого планирует разместить около 825 млн акций по цене $70–78 за бумагу, следует из документа, опубликованного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Из общего числа акций 801,4 млн бумаг предложит сама компания, 23,6 млн — ее акционеры, говорится в сообщении.

При размещении бумаг на IPO Anthropic рассчитывает привлечь $90,4 млрд. В итоге стоимость компании может превысить $1,4 трлн, пишет Bloomberg. Агентство уточняет, что IPO должно состояться 18 ноября, а торги могут начаться на следующий день.