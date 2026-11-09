Bank of Maldives прекратил принимать оплату отелей на Мальдивах

Российский союз туриндустрии обратился в Минэкономразвития и посольство России в Шри-Ланке и на Мальдивах из-за возвратов Bank of Maldives платежей за проживание российских туристов. В банке заявили, что не обрабатывают переводы, связанные с Россией

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Минэкономразвития и посольство России в Шри-Ланке и на Мальдивах из-за возвратов платежей за проживание российских туристов. Сообщение об этом опубликовано на сайте РСТ.

Организация попросила провести консультации с мальдивской стороной, чтобы обеспечить возможность беспрепятственно оплачивать размещение отдыхающих.

«Для участников рынка важно понимать, чем обусловлен такой подход и как обеспечить своевременную оплату услуг отелей. Рассчитываем, что диалог с мальдивской стороной поможет прояснить требования банков и найти решение», — заявил член правления РСТ, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

Поводом стали сообщения туроператоров о предупреждениях Bank of Maldives, что платежи, связанные с Россией, будут возвращены. В пресс-службе Bank of Maldives подтвердили РБК, что банк не обрабатывает денежные переводы, связанные с Россией или имеющие к ней отношение. Там пояснили, что Россия «входит в список стран с ограниченным доступом для осуществления денежных переводов».

По данным РСТ, с возвратами туроператоры столкнулись 18 октября 2026 г. при оплате бронирований в мальдивских отелях. При этом переводы отправляли иностранные юридические лица. В союзе предполагают, что банк может относить к операциям, связанным с Россией, в том числе платежи за проживание российских граждан.

В октябре 2026 г. власти Мальдив отложили до 1 апреля 2027 г. введение туристического налога в размере 17% для иностранных туроператоров, турагентств и зарубежных платформ бронирования. Изначально новые правила должны были вступить в силу 1 октября.

Они предполагали взимание налога не только с услуг на Мальдивах, но и с маржи иностранных туроператоров и вознаграждения турагентов. РСТ выступал против такого механизма из-за возможного роста расходов российских компаний и стоимости туров.