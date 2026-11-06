В России предложили создать национальный push-сервис. Он должен снизить зависимость российских приложений от зарубежных платформ и сохранить доставку сообщений, даже если приложение исчезнет из магазина. Но одного решения о создании такой инфраструктуры недостаточно: сервису предстоит обеспечить совместимость с разными операционными системами и конкурировать с уже встроенными бесплатными решениями, в том числе и зарубежными.

Зачем нужен единый push-сервис

Предложение о создании в России единого национального push-сервиса внесла экспертная группа «Коммуникации, медиа и развлечения» на заседании межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ, сообщил «Эксперту» источник в одной из компаний — участниц рабочей группы.

«Создание российского push-сервиса позволит решить проблему для пользователей Apple, а также станет дополнительной защитой от любой внешней конъюнктуры», — подчеркнул собеседник. Сейчас, по его словам, если приложение исчезает из App Store или Google Play, его пользователи могут перестать получать уведомления.

Национальный сервис, как предполагается, позволит сохранить доставку сообщений от государственных организаций, общественных институтов и бизнеса даже при изменении доступности приложений в зарубежных магазинах. Предполагается, что для пользователей он будет бесплатным.

Заседание проходило под руководством заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина. По словам собеседника издания, в состав экспертной группы входит более 60 человек — представителей бизнеса, государства и отраслевых организаций. Среди представленных организаций — «Яндекс», VK, «Озон», НМГ, Минцифры, Минэкономразвития, ИРИ. «Эксперт» направил запросы в их адрес. В Минцифры отказались от комментариев.

Российские пользователи Apple остались без push-уведомлений Летом 2026 года Apple точечно отключила уведомления для некоторых российских сервисов. После того как ряд приложений холдинга VK удалили из App Store, в них перестали работать push-уведомления. Например, пользователи мессенджера Max столкнулись с проблемами доставки уведомлений о звонках и сообщениях. Частично потеряли push-уведомления и некоторые подсанкционные банки — Сбербанк, «Т-Банк» и «Альфа-Банк». Другие используют обходные способы взаимодействия с серверами Apple, из-за чего сообщения приходят нестабильно. На этом фоне часть банков перешла на платные СМС или уведомления в Telegram-ботах. При этом, отмечает один из собеседников издания, с Android особых проблем нет: российский RuStore и другие магазины позволяют скачивать и обновлять приложения, а платформы поддерживают доставку уведомлений.

Можно ли использовать уже готовые решения

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко считает push-уведомления важной частью работы мессенджеров и других цифровых сервисов. «Если мы убираем пуш-сервисы, у нас получается обычная почта. В связке мессенджер и push-сервис дают оперативное получение уведомлений. Если у ресурсов нет push-сервиса, то это не мессенджер. Поэтому важно вернуть возможность получения push-сервиса, и это в целом решаемо», — утверждает он.

Сооснователь NashStore и основатель ИИ-сервисов для журналистов GetMe Владимир Зыков напоминает, что для доставки push-уведомлений используются разные системы — в частности, решения для Windows, Android и iOS. Для разработчиков приложений под Android распространенный вариант — Firebase, сервис Google для разработки мобильных и веб-приложений.

«Мы пока не столкнулись с тем, чтобы Google ограничивал возможность использования Firebase», — констатирует эксперт.

Кто может стать разработчиком

По оценке Владимира Зыкова, разработка подобного сервиса может занять несколько месяцев или больше. При этом российские push-сервисы уже существуют: для проекта, полагает эксперт, можно рассмотреть и готовые решения.

По мнению Германа Клименко, подрядчиком может стать «Ростелеком».

В 2022 году АНО «Цифровые платформы» предлагала правительству создать государственный push-сервис в рамках работы над российским магазином приложений, напоминает глава организации Арсений Щельцин. По его словам, при создании такого продукта возникают две основные сложности: западные и китайские аналоги бесплатны, а частные российские решения не могут обеспечить поддержку всех устройств.

При этом push-уведомления используются для передачи срочной информации, в том числе ключей доступа и сообщений от рабочих и гражданских сервисов. Эксперт также обращает внимание на риски для конфиденциальности.

«Сегодняшняя модель пуш-сервисов скомпрометирована, текст из пушей активно используется для профайлинга различными иностранными службами. Но мы не заменяем экстренно эти сервисы, потому что замены нет», — констатирует эксперт. По его словам, у бизнеса нет возможности создать инфраструктуру такого масштаба бесплатно.