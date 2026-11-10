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Binance предупредила об уязвимости iOS, угрожающей паролям и криптокошелькам

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 10 ноя 2026 19:30
Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press
Криптобиржа Binance сообщила об уязвимости в iOS, которая позволяет вредоносным приложениям читать файлы других программ. Под угрозой могут оказаться данные для входа в аккаунты, приватные ключи и фразы восстановления криптокошельков. Компания призвала обновить программное обеспечение
В iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2 обнаружена уязвимость worse_query, позволяющая вредоносным приложениям получать доступ к локальным файлам других программ, сообщила Binance в соцсети X.
По данным криптобиржи, это создает риск утечки учетных данных, приватных ключей и сид-фраз — последовательностей слов для восстановления доступа к криптокошелькам.
В Binance подчеркнули, что проблема затрагивает операционную систему iOS и не ограничивается приложением криптобиржи. Под угрозой могут оказаться данные других приложений в экосистеме.
Компания рекомендовала немедленно удалить программы, установленные из ненадежных источников, а также обновить iOS и все приложения до последних официальных версий. При подозрении на взлом криптобиржа советует перевести средства на новый кошелек, созданный на устройстве, не затронутом атакой, и завершить все активные сеансы входа в аккаунты. 
Apple представила iOS 27 в июне на конференции WWDC. Компания анонсировала обновленную Siri, расширенные функции Apple Intelligence, дополнительные возможности родительского контроля и настройки прозрачности интерфейса Liquid Glass.
Тэги
Binance Криптокошелек Apple

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