Binance предупредила об уязвимости iOS, угрожающей паролям и криптокошелькам

Криптобиржа Binance сообщила об уязвимости в iOS, которая позволяет вредоносным приложениям читать файлы других программ. Под угрозой могут оказаться данные для входа в аккаунты, приватные ключи и фразы восстановления криптокошельков. Компания призвала обновить программное обеспечение

В iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2 обнаружена уязвимость worse_query, позволяющая вредоносным приложениям получать доступ к локальным файлам других программ, сообщила Binance в соцсети X.

По данным криптобиржи, это создает риск утечки учетных данных, приватных ключей и сид-фраз — последовательностей слов для восстановления доступа к криптокошелькам.

В Binance подчеркнули, что проблема затрагивает операционную систему iOS и не ограничивается приложением криптобиржи. Под угрозой могут оказаться данные других приложений в экосистеме.

Компания рекомендовала немедленно удалить программы, установленные из ненадежных источников, а также обновить iOS и все приложения до последних официальных версий. При подозрении на взлом криптобиржа советует перевести средства на новый кошелек, созданный на устройстве, не затронутом атакой, и завершить все активные сеансы входа в аккаунты.