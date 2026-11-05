Директор Театра Вахтангова призвал не прощать уехавших артистов

Уехавших из России деятелей культуры после начала спецоперации на Украине прощать нельзя, заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. По его мнению, эти люди предали страну ради личных политических амбиций

Артистов, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, нельзя прощать. Об этом заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в интервью «РИА Новости».

«Получив здесь все, заработав здесь миллионы, плюнуть и уехать — просто подлость, а подлость прощать нельзя, как бы мы их ни любили», — сказал он.

По его мнению, Россия дала этим людям деньги, звания и популярность, а они оставили страну ради личных политических амбиций. Кирилл Крок назвал таких артистов предателями.

В сентябре режиссер Никита Михалков заявил , что россиянам, покинувшим страну после 2022 г., нет смысла возвращаться. По его словам, большинство уехавших объясняло свое решение несогласием с якобы агрессией, хотя на самом деле «они боялись потерять нажитое».

В Кремле ранее называли возвращение релокантов в Россию нормальным процессом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в июне 2025 г. отмечал , что приезд соотечественников, которые не нарушали законодательство РФ, никак не отразится на обществе.