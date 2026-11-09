Дональд Трамп заявил о проявленном Украиной неуважении к России в 2019 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в 2019 г. российской стороне было проявлено «большое неуважение». Он добавил, что стороны близки к мирному соглашению, отметив, что главным препятствием является «ненависть» между лидерами двух стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в 2019 г. российской стороне было проявлено «большое неуважение». Об этом он рассказал в интервью CBS News.

«Когда состоялась их первая встреча, было проявлено огромное неуважение к России», — отметил он.

Американский лидер добавил, что стороны близки к мирному соглашению, а конфликт может закончиться в ближайшее время. По его мнению, между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует «огромная ненависть».

На вопрос, не затягивает ли Москва переговоры, президент США ответил отрицательно.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась 9 декабря 2019 г. в Париже на саммите «нормандской четверки». Это была первая и единственная личная беседа двух лидеров. В переговорах также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Лидеры обсуждали урегулирование конфликта в Донбассе и выполнение Минских соглашений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в мае 2025 г. отмечала , что парижский саммит запомнился «эпатажным переговорным ходом» Владимира Зеленского, который отказался утверждать ранее согласованный, в том числе Киевом, итоговый документ. Лидер Украины потребовал заменить положение о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения на формулировку о разведении только на трех участках, уточнила Мария Захарова.