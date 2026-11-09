Глава ЦБ назвала самый несправедливый вид налогов

Самый несправедливый вид налогов — высокий рост цен, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, он бьет по самым незащищенным гражданам. Банк России прогнозирует, что к концу года инфляция составит 6–7%

Высокий рост цен является самым несправедливым из всех возможных видов налогов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению основных направлений ДКП на 2027 г. и период с 2028 по 2029 гг. Трансляция велась на сайте нижней палаты российского парламента.

«Могу только подчеркнуть, что из всех возможных налогов высокий рост цен — это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

По ее словам, со снижением ключевой ставки нельзя торопиться, поскольку это может навредить экономике: это привело бы к росту процентных ставок в экономике и цен, а также к новым сложностям для российских предприятий.

В связи с этим ЦБ намерен снижать инфляцию, заявила Эльвира Набиуллина. При этом она подчеркнула, что важно не просто снизить инфляцию, но и не помешать экономике наращивать потенциал.