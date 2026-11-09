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Глава ЦБ назвала самый несправедливый вид налогов

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 09 ноя 2026 14:33
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Самый несправедливый вид налогов — высокий рост цен, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, он бьет по самым незащищенным гражданам. Банк России прогнозирует, что к концу года инфляция составит 6–7%
Высокий рост цен является самым несправедливым из всех возможных видов налогов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению основных направлений ДКП на 2027 г. и период с 2028 по 2029 гг. Трансляция велась на сайте нижней палаты российского парламента.
«Могу только подчеркнуть, что из всех возможных налогов высокий рост цен — это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.
По ее словам, со снижением ключевой ставки нельзя торопиться, поскольку это может навредить экономике: это привело бы к росту процентных ставок в экономике и цен, а также к новым сложностям для российских предприятий.
В связи с этим ЦБ намерен снижать инфляцию, заявила Эльвира Набиуллина. При этом она подчеркнула, что важно не просто снизить инфляцию, но и не помешать экономике наращивать потенциал.
По словам Эльвиры Набиуллиной, средняя инфляция в России с 2022 г. находится на уровне 8,7%. «Это достаточно высокие цифры», — отметила глава ЦБ. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция по состоянию на 2 ноября находится на уровне 6,95%. В ведомстве ожидают, что инфляция по итогам 2026 г. составит 6,8%. По оценке ЦБ, к концу года инфляция составит 6–7%, к целевым 4% показатель опустится в 2027 г. 
Тэги
Эльвира Набиуллина Инфляция Налоги

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