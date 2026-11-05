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Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 05 ноя 2026 15:38
Фото: Valter Gouveia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. В видеообращении футболист отметил, что национальная команда навсегда останется в его сердце
Нападающий Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.
«Португальцы, это было непростое решение. Но сегодня пришел тот день, когда я расстаюсь с футболкой национальной команды под номером 7. Пришло время передать это в будущее», — сказал Криштиану Роналду в видеообращении.
Футболист поблагодарил фанатов, свою команду, тренеров и семью. Он отметил, что национальная команда навсегда останется в его сердце.
В конце октября Федерация футбола Португалии отстранила Криштиану Роналду на 30 дней и оштрафовала его на 255 евро за самовольный отъезд из сборной. Футболист просил учесть три смягчающих обстоятельства, но федерация признала только два: значительный вклад в развитие футбола и спортивные заслуги. Аргумент о «решающем вкладе в установление истины» был отклонен.
Криштиану Роналду 30 сентября покинул тренировочный лагерь сборной Португалии перед матчем Лиги наций с Данией из-за недовольства тем, что его не выпустили на замену в игре против Норвегии. Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш объяснил отсутствие игрока неподходящим моментом для выхода на поле.
Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет 20 августа 2003 г. в матче против Казахстана (1:0). Тогда он вышел на замену во втором тайме. Всего за сборную Португалии нападающий провел 234 матча, в которых отметился 146 голами и 45 результативными передачами. Криштиану Роналду — чемпион Европы (2016) и двукратный победитель Лиги наций УЕФА (2018/2019, 2024/2025).
Тэги
Футбол Португалия Криштиану Роналду

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