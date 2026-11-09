Мальдивская авиакомпания beOnd приостановила все рейсы до конца ноября

Мальдивский авиаперевозчик beOnd отменил регулярные рейсы с 30 октября по 30 ноября из-за «текущей ситуации в регионе», сообщает АТОР. Приостановка затронула маршруты из Мале в Мюнхен, Цюрих, Милан и Эр-Рияд. Из Москвы авиакомпания пока не летает — запуск рейсов запланирован на 15 января

Мальдивская премиальная авиакомпания beOnd отменила все регулярные рейсы с 30 октября по 30 ноября. Перевозчик объяснил решение «текущей ситуацией в регионе», не уточнив подробностей. Уведомление опубликовано на сайте авиакомпании.

«Наши регулярные рейсы не будут выполняться в ноябре 2026 г. Это решение отражает текущую ситуацию в регионе», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Приостановка затронула маршруты из Мале в Мюнхен, Цюрих, Милан и Эр-Рияд, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Пассажирам отмененных рейсов предложили бесплатно перенести поездку, получить ваучер сроком на 18 месяцев или вернуть деньги.

Обновленное расписание перевозчик обещает представить до 12 ноября, сообщает АТОР. Тогда же появится ясность относительно запуска рейсов из Москвы: изначально авиакомпания должна была начать их выполнение 15 декабря, но в октябре перенесла старт на 15 января. Об отмене московской программы beOnd пока не объявляла.

Согласно последнему опубликованному расписанию, рейсы из Москвы должны выполняться трижды в неделю с технической посадкой в Саудовской Аравии, уточняет АТОР.