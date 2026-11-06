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МИД Японии выразил протест из-за передачи активов JTI во временное управление

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 06 ноя 2026 10:22
Фото: HAYASHI KANNA/Unsplash
МИД Японии выразил протест послу России Николаю Ноздреву из-за передачи российских активов Japan Tobacco International во временное управление и потребовал отменить решение. 5 ноября президент Владимир Путин передал 100% долей четырех компаний JTI в управление АО «Промышленные активы»
Глава департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамура выразил протест послу России в Японии Николаю Ноздреву из-за передачи российских активов табачной группы Japan Tobacco International (JTI) во временное управление. Японская сторона потребовала отменить это решение, сообщает Kyodo со ссылкой на представителей ведомства.
«Кимитакэ Накамура выразил протест <…> и потребовал отозвать решение», — говорится в публикации.
5 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Промышленные активы» 100% долей четырех российских компаний JTI: «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец», «Крес Нева» и «Петро». Предприятия занимаются производством табачной продукции и обработкой табачного сырья.
В JTI заявили, что «анализируют ситуацию и рассматривают возможные действия» после решения российских властей.
В Кремле подчеркивали, что передача активов во временное управление не означает смену собственника. Одним из факторов при принятии решения является принадлежность компаний к недружественным странам, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Тэги
Япония МИД Временное управление

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