Владимир Путин передал российские активы JTI во временное управление

Президент России Владимир Путин передал доли в четырех российских компаниях табачной группы Japan Tobacco International (JTI) во временное управление АО «Промышленные активы». В России компания представлена брендами Winston, Camel, Richmond, «Русский стиль» и Play

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Промышленные активы» 100% долей в ООО «Дж.Т.И. Донской табак», ООО «Дж.Т.И. Елец», ООО «Крес Нева» и ООО «Петро». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Во временное управление переданы четыре предприятия компании: две фабрики готовой продукции в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону («Петро» и «JTI Донской табак»), а также две фабрики по обработке табачного сырья в Липецкой и Ленинградской областях («JTI Елец» и «Крес Нева»).

JTI работает в РФ с 1999 г. Компания занимается производством и продажей табачной продукции. На российском рынке она представлена брендами Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius и Richmond, а также марками «Русский стиль» и Play. На предприятиях и в офисах JTI в России работают около 4 тыс. сотрудников, сказано на сайте компании.

В апреле 2023 г. Владимир Путин подписал указ, который позволяет вводить временное управление некоторыми российскими активами. В октябре 2024 г. под управление Росимущества перешли компании холдинга «Главпродукт», находившегося под контролем американской Universal Beverage Company. Среди них — Балтийский консервный завод, «Объединенные консервные заводы», Верховский молочно-консервный завод и «Орелпродукт».

В сентябре 2026 г. аналогичное решение затронуло российские активы Auchan, Nestle, FM Logistic и «Лемана Про». Указ охватил 16 российских юридических лиц, управление которыми передали АО «Л.Е.В. Менеджмент». Впоследствии под временное управление попали и активы Metro Cash & Carry.