Минэкономразвития зафиксировало снижение числа бронирований зимних путешествий

Бронирования зимних поездок по России отстают от прошлогодних: в ноябре — на 22%, в декабре — на 19%, на новогодние праздники — на 17%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Несмотря на это, ведомство ожидает около 32 млн поездок за сезон, что сопоставимо с прошлым годом

Бронирования путешествий по России на зимний сезон и новогодние праздники пока отстают от прошлогодних показателей. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма в РФ.

В ноябре число бронирований ниже на 22%, в декабре — на 19%, на новогодние праздники — на 17%. «Если раньше билеты, отели, в том числе на новогодние праздники, бронировались за несколько месяцев, то сейчас — за пару недель, а иногда и дней», — пояснил глава Минэка.

При этом Минэкономразвития ожидает, что в зимние месяцы и новогодние праздники россияне совершат около 32 млн поездок по стране. Этот показатель сопоставим с результатами прошлого сезона.

На фоне изменения потребительского поведения отели сдерживают рост цен. Стоимость размещения на зимний сезон увеличилась в среднем на 4% относительно прошлого года, что ниже текущей инфляции в 6,3%.

В Минэкономразвития считают, что часть отложенного спроса удастся привлечь уже в ходе зимнего сезона. При этом сокращение глубины бронирования потребует от отелей и регионов более гибкого планирования загрузки.

В конце октября «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России писали , что в предстоящие новогодние праздники путешествия по стране запланировали около 4,5 млн россиян. В ассоциации оценили снижение числа бронирований в 4–5% относительно прошлого года.