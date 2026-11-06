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Минэкономразвития зафиксировало снижение числа бронирований зимних путешествий

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 06 ноя 2026 13:02
Фото: Arseny Togulev/Unsplash
Бронирования зимних поездок по России отстают от прошлогодних: в ноябре — на 22%, в декабре — на 19%, на новогодние праздники — на 17%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Несмотря на это, ведомство ожидает около 32 млн поездок за сезон, что сопоставимо с прошлым годом
Бронирования путешествий по России на зимний сезон и новогодние праздники пока отстают от прошлогодних показателей. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма в РФ.
 В ноябре число бронирований ниже на 22%, в декабре — на 19%, на новогодние праздники — на 17%.  «Если раньше билеты, отели, в том числе на новогодние праздники, бронировались за несколько месяцев, то сейчас — за пару недель, а иногда и дней», — пояснил глава Минэка.
При этом Минэкономразвития ожидает, что в зимние месяцы и новогодние праздники россияне совершат около 32 млн поездок по стране. Этот показатель сопоставим с результатами прошлого сезона. 
На фоне изменения потребительского поведения отели сдерживают рост цен. Стоимость размещения на зимний сезон увеличилась в среднем на 4% относительно прошлого года, что ниже текущей инфляции в 6,3%. 
В Минэкономразвития считают, что часть отложенного спроса удастся привлечь уже в ходе зимнего сезона. При этом сокращение глубины бронирования потребует от отелей и регионов более гибкого планирования загрузки.
В конце октября «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России писали, что в предстоящие новогодние праздники путешествия по стране запланировали около 4,5 млн россиян. В ассоциации оценили снижение числа бронирований в 4–5% относительно прошлого года.
Летом 2026 г. внутренний туристический поток в России сократился примерно на 6% год к году. Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский связывал это с охлаждением потребительского спроса, ростом расходов на транспорт и отдых, а также транспортными ограничениями. При этом, по его словам, выездной туризм в 2026 г. выглядел устойчивее внутреннего.
Тэги
Минэкономразвития Максим Решетников Туризм зима

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