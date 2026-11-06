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Минюст внес медиаресурс «Разоблачено» в реестр иноагентов

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 06 ноя 2026 17:44
Фото: David Pupăză/Unsplash
Минюст РФ включил медиаресурс «Разоблачено» в реестр иностранных агентов. Причиной стало распространение фейков о политике властей и избирательной системе РФ, призывы к митингам, а также публикация материалов иноагентов и нежелательных организаций. Вместе с «Разоблачено» в список попали пять человек и два незарегистрированных политических объединения
Минюст России включил медиаресурс «Разоблачено» в реестр иностранных агентов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Причиной стали фейки о решениях и политике российских властей, а также об избирательной системе страны. Кроме того, ведомство указало, что «Разоблачено» призывало к участию в несанкционированных митингах и публиковало материалы иностранных агентов и нежелательных организаций.
«Разоблачено» — Telegram-канал, в котором публикуются новости и комментарии на общественно-политические темы. В описании проекта говорится, что это «канал независимых журналистов и блогеров». У медиаресурса также есть YouTube-канал и страница в «Дзене».
Иноагентами также признаны режиссер Леда Гарина, обозреватель и публицист Борис Грозовский, поэтесса Галина Рымбу, журналист Мурат Темиров и активист Николай Родькин (внесен также в перечень террористов и экстремистов). Кроме того, в реестр внесли незарегистрированные объединения «Политическая партия „Мирная Россия“» и «Политическая партия „Рассвет“». 
23 октября Минюст признал иностранным агентом журналиста Михаила Курникова. По данным ведомства, он распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций, публиковал недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против спецоперации на Украине. В тот же день в реестр иноагентов попали бывший депутат Мосгордумы Елена Шувалова и еще несколько организаций и проектов.
Тэги
Минюст иноагенты

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