Москвичка перевела мошенникам рекордные 450 млн рублей из-за якобы утечки данных

Мошенники похитили у москвички рекордные 450 млн руб., воспользовавшись предлогом утечки персональных данных из ее организации. Злоумышленники угрожали потерпевшей уголовной ответственностью за разглашение деталей разговора. Чтобы спасти счета, женщине предложили перевыпустить их и передать наличные курьеру для внесения на новые счета

Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Потерпевшей в Telegram поступило сообщение от пользователя с именем профиля и фотографией ее коллеги. В сообщении указанный пользователь спросил потерпевшую, не связывался ли с ней куратор из ФСБ России, после чего сообщил о необходимости ждать от него сообщение», — сообщили в МВД.

По данным ведомства, мошенники представились сотрудниками ФСБ и Банка России. Они сообщили потерпевшей об утечке ее персональных данных и угрожали уголовной ответственностью за разглашение деталей разговора. Чтобы спасти счета, женщине предложили перевыпустить их и передать наличные курьеру для внесения на новые счета. В результате преступных действий она лишилась 450 млн руб.

В министерстве отметили, что жертва соответствует типичному портрету пострадавших от аферистов: женщина от 45 лет, одинокая, проживающая в городе, наличие работы необязательно.