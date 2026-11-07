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Москвичка перевела мошенникам рекордные 450 млн рублей из-за якобы утечки данных

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 07 ноя 2026 11:34
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Мошенники похитили у москвички рекордные 450 млн руб., воспользовавшись предлогом утечки персональных данных из ее организации. Злоумышленники угрожали потерпевшей уголовной ответственностью за разглашение деталей разговора. Чтобы спасти счета, женщине предложили перевыпустить их и передать наличные курьеру для внесения на новые счета
Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«Потерпевшей в Telegram поступило сообщение от пользователя с именем профиля и фотографией ее коллеги. В сообщении указанный пользователь спросил потерпевшую, не связывался ли с ней куратор из ФСБ России, после чего сообщил о необходимости ждать от него сообщение», — сообщили в МВД.
По данным ведомства, мошенники представились сотрудниками ФСБ и Банка России. Они сообщили потерпевшей об утечке ее персональных данных и угрожали уголовной ответственностью за разглашение деталей разговора. Чтобы спасти счета, женщине предложили перевыпустить их и передать наличные курьеру для внесения на новые счета. В результате преступных действий она лишилась 450 млн руб.
В министерстве отметили, что жертва соответствует типичному портрету пострадавших от аферистов: женщина от 45 лет, одинокая, проживающая в городе, наличие работы необязательно.
В ноябре на портале «Госуслуг» заработает инструмент экстренного оповещения о мошенничестве «Красная кнопка». Функция позволяет пользователю при подозрении на мошенничество мгновенно заморозить банковские счета и доступ к цифровым сервисам, заявил 15 октября Дмитрий Григоренко, занимавший на тот момент пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства.
Тэги
мошенники Москва Деньги

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