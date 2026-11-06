На Ленинградском шоссе перекрыли движение после обрушения пешеходного моста

Движение по Ленинградскому шоссе приостановили в сторону Москвы и обратно после обрушения надземного пешеходного перехода. Авария произошла после того, как у самосвала открылся кузов, которым он задел опоры пешеходного моста. В результате погиб водитель грузовика

Движение как в Москву, так и из Москвы было остановлено из-за обрушения надземного пешеходного перехода на Ленинградском шоссе в районе городского округа Солнечногорск, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на трассе М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург в районе деревни Пешки Солнечногорского района примерно в 18:30 после того, как у самосвала поднялся кузов, которым он задел платформу пешеходного моста. В результате конструкция моста обрушилась, водитель грузовика погиб, отметили в МВД.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии, сообщили в МВД. В пресс-службе минтранса Московской области сообщили , что движение по Ленинградскому шоссе будет восстановлено в ближайшее время.

Сотрудники дорожных служб демонтируют металлическое барьерное ограждение, чтобы организовать временный разворот автомобилей, и освобождают проезжую часть от поврежденного самосвала и частей перехода, сообщили в минтрансе региона.