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Нурлану Сабурову запретили открывать новый бизнес в России

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 09 ноя 2026 17:18
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Комик Нурлан Сабуров не сможет регистрировать новые компании в России до 25 марта 2029 г., следует из данных ФНС. Ограничение связано с недостоверными сведениями о его компании «Сабр Продакшн» в ЕГРЮЛ
Комику Нурлану Сабурову запретили открывать новые компании в России до 25 марта 2029 г. Такие сведения опубликованы в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес». Ограничение действует с 25 марта 2026 г.
Причиной стала запись о недостоверных данных компании «Сабр Продакшн» в Едином государственном реестре юридических лиц. Нурлан Сабуров указан в ней как учредитель. По данным «РИА Новости», организация сообщила неправильный адрес.
Зимой 2026 г. Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранителей, которые привели «РИА Новости» и ТАСС, решение связано с интересами национальной безопасности, критикой спецоперации и нарушениями налогового и миграционного законодательства. О запрете на въезд в Россию комик узнал по прибытии во Внуково из ОАЭ 6 февраля. В тот же день он вылетел из Москвы в Алматы.
Комментируя запрет на въезд, Нурлан Сабуров сообщил, что вопросом занимаются его юристы. Подробно обсуждать ситуацию он отказался. Комик также поблагодарил Россию за возможность развиваться в профессии и за приобретенную аудиторию.
16 февраля Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил о проведении проверки в отношении Нурлана Сабурова. Подробности ведомство не раскрыло. В июле КНБ заявило, что нарушений выявлено не было.
Тэги
Нурлан Сабуров Ограничения Бизнес Россия

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