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Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю наблюдений

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 06 ноя 2026 17:32
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Октябрь 2026 г. стал самым теплым за всю историю наблюдений в мировом масштабе, сообщила европейская служба мониторинга климата Copernicus. Средняя температура воздуха превысила доиндустриальный уровень на 1,75 градуса
Средняя глобальная температура воздуха в октябре 2026 г. достигла 15,35 градуса — максимума для этого месяца за всю историю наблюдений, сообщает европейская служба мониторинга климата Copernicus.
Показатель оказался на 0,9 градуса выше средней температуры октября за 1991–2020 гг. и на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня 1850–1900 гг.
Октябрь стал третьим месяцем подряд, когда превышение доиндустриального уровня составило более 1,5 градуса. По расчетам Copernicus, по итогам всего 2026 г. оно может достигнуть 1,56–1,61 градуса. С вероятностью около 80% год станет вторым самым теплым за историю наблюдений.
В тропической части Тихого океана продолжает усиливаться Эль-Ниньо. По словам руководителя климатического направления Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманты Берджесс, это явление добавляет тепла климату, на который уже и так оказала влияние деятельность человека.
Октябрь 2026 г. характеризовался засушливыми условиями на юго-западе России, уточняет Copernicus. Это привело к тому, что зона засушливых условий расширилась. Площадь морского льда в Арктике была примерно на девять процентов ниже нормы, а в Карском море опустилась до рекордно низкого для октября уровня.
В Москве октябрь 2026 г. стал вторым среди самых теплых за всю историю, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Средняя температура воздуха составила +9,1 градуса, что на 3,3 градуса выше климатической нормы.
По данным Метеорологической обсерватории МГУ, октябрь повторил рекорд октября 2020 г. и также стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Там отметили, что температура в среднем держалась на уровне +9,5 градуса.
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