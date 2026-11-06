Отца Меган Маркл арестовали по делу о хранении детской порнографии

Сотрудники ФБР арестовали 82-летнего отца Меган Маркл по делу о хранении детской порнографии — их обнаружили в Филиппинах и Мексике. Томас Маркл отрицает обвинения. Сама Меган Маркл говорила, что глубоко потрясена новостями об отце

Сотрудники ФБР арестовали отца Меган Маркл Томаса Маркла во Флориде по делу о хранении детской порнографии, передает Daily Mail со ссылкой на заявление директора службы Каша Пателя. По данным газеты, федеральные агенты прибыли в дом престарелы, где он проживал.

Как утверждает издание, архив с детской порнографией предположительно обнаружили в бывшем доме Томаса Маркла на Филиппинах и в складском помещении, которое он арендовал рядом со своим прежним жильем в мексиканском Росарито.

Томас Маркл отрицает противоправные действия. Сообщения о находках на Филиппинах он назвал ложью, выдуманной сыном. Комментируя сведения о складском помещении в Мексике, он заявил Daily Mail: «У меня не было складских помещений в Росарито!»