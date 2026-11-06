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Отца Меган Маркл арестовали по делу о хранении детской порнографии

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 06 ноя 2026 19:29
Фото: Gb News/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сотрудники ФБР арестовали 82-летнего отца Меган Маркл по делу о хранении детской порнографии — их обнаружили в Филиппинах и Мексике. Томас Маркл отрицает обвинения. Сама Меган Маркл говорила, что глубоко потрясена новостями об отце
Сотрудники ФБР арестовали отца Меган Маркл Томаса Маркла во Флориде по делу о хранении детской порнографии, передает Daily Mail со ссылкой на заявление директора службы Каша Пателя. По данным газеты, федеральные агенты прибыли в дом престарелы, где он проживал.
Как утверждает издание, архив с детской порнографией предположительно обнаружили в бывшем доме Томаса Маркла на Филиппинах и в складском помещении, которое он арендовал рядом со своим прежним жильем в мексиканском Росарито.
Томас Маркл отрицает противоправные действия. Сообщения о находках на Филиппинах он назвал ложью, выдуманной сыном. Комментируя сведения о складском помещении в Мексике, он заявил Daily Mail: «У меня не было складских помещений в Росарито!»
Сама Меган Маркл 23 октября заявила, что глубоко потрясена сообщениями о расследовании в отношении ее отца. «Мои мысли сейчас с детьми, которым мог быть причинен вред», — говорилось в заявлении, распространенном ее представителем. Она также добавила, что ее решение не позволять отцу общаться с внуками «было продиктовано одной причиной: защитить их». 
Тэги
Арест обвинение

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