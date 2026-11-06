Премьер Молдавии допустил введение виз для россиян

Молдавия может ввести визовый режим для граждан России, Белоруссии и Китая, если это станет условием вступления республики в Евросоюз, заявил премьер страны Василий Тофан. Молдавия подала заявку на вступление в ЕС еще в марте 2022 г. В рамках подготовки страна должна привести свое законодательство в соответствии со стандартами ЕС

Кишинев может ввести визы для россиян ради евроинтеграции. Об этом заявил премьер Молдавии Василий Тофан в эфире телеканала TV8.

«Мы хотим продолжать европейский путь. Я не готов назвать конкретные сроки. Если нормы Евросоюза этого требуют, считаю, что мы должны принимать решения, которые позволят нам продвигаться в процессе европейской интеграции», — ответил Василий Тофан на вопрос, когда власти ужесточат правила въезда для граждан России, Белоруссии и Китая.

Он объяснил это обязательствами страны в рамках европейской интеграции.

4 ноября Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором оценила прогресс стран-кандидатов по вступлению в блок. Молдавия, как говорится в отчете, активизировала процесс приведения своего законодательства в соответствие с нормативно-правовой базой ЕС.

Черногория, которая также стремится стать частью ЕС, ввела визы для россиян с 1 ноября 2026 г. Теперь граждане РФ могут въезжать в страну при наличии черногорской визы или визы ряда других государств, включая страны Шенгенской зоны. Помимо россиян, визовые требования Черногории затронули граждан Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции.