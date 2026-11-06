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Премьер Молдавии допустил введение виз для россиян

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 06 ноя 2026 13:57
Фото: Antoine Schibler/Unsplash
Молдавия может ввести визовый режим для граждан России, Белоруссии и Китая, если это станет условием вступления республики в Евросоюз, заявил премьер страны Василий Тофан. Молдавия подала заявку на вступление в ЕС еще в марте 2022 г. В рамках подготовки страна должна привести свое законодательство в соответствии со стандартами ЕС
Кишинев может ввести визы для россиян ради евроинтеграции. Об этом заявил премьер Молдавии Василий Тофан в эфире телеканала TV8.
«Мы хотим продолжать европейский путь. Я не готов назвать конкретные сроки. Если нормы Евросоюза этого требуют, считаю, что мы должны принимать решения, которые позволят нам продвигаться в процессе европейской интеграции», — ответил Василий Тофан на вопрос, когда власти ужесточат правила въезда для граждан России, Белоруссии и Китая.
Он объяснил это обязательствами страны в рамках европейской интеграции. 
4 ноября Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором оценила прогресс стран-кандидатов по вступлению в блок. Молдавия, как говорится в отчете, активизировала процесс приведения своего законодательства в соответствие с нормативно-правовой базой ЕС.
Черногория, которая также стремится стать частью ЕС, ввела визы для россиян с 1 ноября 2026 г. Теперь граждане РФ могут въезжать в страну при наличии черногорской визы или визы ряда других государств, включая страны Шенгенской зоны. Помимо россиян, визовые требования Черногории затронули граждан Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции.
Россия в ответ ввела визы для граждан Черногории с 30 декабря.
Тэги
Молдавия Евросоюз Виза

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