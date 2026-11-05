Президент Парагвая подал в отставку на фоне банковского кризиса

Парагвайский лидер Сантьяго Пенья подал в отставку на фоне скандала вокруг Ueno Bank. 3 ноября ЦБ Парагвая ликвидировал цифровой банк. Ueno Bank обслуживал 3 млн клиентов в стране

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил, что уходит в отставку. Заявление об этом политик опубликовал в соцсети Х. Решение принято на фоне скандала, связанного с ликвидацией Ueno Bank.

«Я принимаю это решение, думая о стабильности нашей страны, общественном мире и необходимости сохранения наших демократических институтов», — отметил Сантьяго Пенья. По его словам, он ставит в приоритет «душевное спокойствие парагвайцев, которые доверили свои сбережения финансовой системе».

Решение об отставке предстоит принять парагвайскому парламенту. 5 ноября депутаты собрались на экстренное заседание по вопросу отстранения от должностей президента страны и вице-президента Педро Аллианы, сообщил Reuters. Парламентарии считают их ответственными за кризис финансовой системы. 35 законодателей внесли статьи об импичменте в нижнюю палату парламента, состоящую из 80 мест, уточнило агентство.

Сантьяго Пенья 4 октября призвал политических лидеров поставить во главу угла интересы вкладчиков, подчеркнув, что виновные в нарушениях предстанут перед судом «без исключений».

3 ноября ЦБ Парагвая ликвидировал крупнейший в стране цифровой банк Ueno, который обслуживал около 3 млн клиентов. Жители потеряли доступ к картам, переводам и платежам, часть из них не могут вывести пенсии. Причиной ликвидации стала неплатежеспособность финансовой организации.

Банк управляет $800–850 млн госсредств, в том числе около $380 млн инвестировал Институт социального обеспечения (IPS), который распоряжается пенсиями и медстрахованием, уточнило La Republica.

Вклады до 228 млн гуарани (около $38 тыс.) гарантирует фонд парагвайского регулятора. Согласно предварительным оценкам, этих средств хватит, чтобы полностью покрыть сбережения 97% клиентов. Владельцам более крупных вкладов ЦБ Парагвая пообещал лишь «максимально возможную защиту». При этом еще за несколько часов до закрытия Ueno привлекал новые средства, пишет La Republica.