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Президент Парагвая подал в отставку на фоне банковского кризиса

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 05 ноя 2026 21:10
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Парагвайский лидер Сантьяго Пенья подал в отставку на фоне скандала вокруг Ueno Bank. 3 ноября ЦБ Парагвая ликвидировал цифровой банк. Ueno Bank обслуживал 3 млн клиентов в стране
Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил, что уходит в отставку. Заявление об этом политик опубликовал в соцсети Х. Решение принято на фоне скандала, связанного с ликвидацией Ueno Bank.
«Я принимаю это решение, думая о стабильности нашей страны, общественном мире и необходимости сохранения наших демократических институтов», — отметил Сантьяго Пенья. По его словам, он ставит в приоритет «душевное спокойствие парагвайцев, которые доверили свои сбережения финансовой системе».
Решение об отставке предстоит принять парагвайскому парламенту. 5 ноября депутаты собрались на экстренное заседание по вопросу отстранения от должностей президента страны и вице-президента Педро Аллианы, сообщил Reuters. Парламентарии считают их ответственными за кризис финансовой системы. 35 законодателей внесли статьи об импичменте в нижнюю палату парламента, состоящую из 80 мест, уточнило агентство.
Сантьяго Пенья 4 октября призвал политических лидеров поставить во главу угла интересы вкладчиков, подчеркнув, что виновные в нарушениях предстанут перед судом «без исключений».
3 ноября ЦБ Парагвая ликвидировал крупнейший в стране цифровой банк Ueno, который обслуживал около 3 млн клиентов. Жители потеряли доступ к картам, переводам и платежам, часть из них не могут вывести пенсии. Причиной ликвидации стала неплатежеспособность финансовой организации.
Банк управляет $800–850 млн госсредств, в том числе около $380 млн инвестировал Институт социального обеспечения (IPS), который распоряжается пенсиями и медстрахованием, уточнило La Republica.
Вклады до 228 млн гуарани (около $38 тыс.) гарантирует фонд парагвайского регулятора. Согласно предварительным оценкам, этих средств хватит, чтобы полностью покрыть сбережения 97% клиентов. Владельцам более крупных вкладов ЦБ Парагвая пообещал лишь «максимально возможную защиту». При этом еще за несколько часов до закрытия Ueno привлекал новые средства, пишет La Republica. 
5 ноября ЦБ Парагвая сообщил о начале выплат вкладчикам. На первом этапе средства получат клиенты с депозитами до 10 млн гуарани (порядка $1,6 тыс.).
Тэги
Политика Отставка Президент

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