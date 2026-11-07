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При стрельбе в Кракове погибли как минимум пять человек, десять пострадали

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 07 ноя 2026 18:41
В результате стрельбы на Главной рыночной площади Кракова как минимум пять человек погибли и около десятка получили ранения.  Стрелок произвел выстрелы в сторону случайных людей из автомобиля, который двигался со стороны Славковской улицы. Преступник был обезврежен полицейскими. Сейчас продолжается спасательная операция
При стрельбе в Кракове погибли как минимум пять человек, десять пострадали. Об этом сообщила полиция Польши в соцсети Х.
«В результате инцидента на Главной рыночной площади пять человек погибли и около десятка получили ранения. Преступник был застрелен полицейскими и в настоящее время находится в больнице», — сообщила полиция.
По данным радиостанции RMF24, сейчас идет спасательная операция, на площадь приземлился вертолет санитарной авиации. Спецслужбы призвали граждан и гостей города укрыться в безопасном месте.
Инцидент произошел около 15:00 по местному времени. Неизвестный произвел выстрелы в сторону случайных людей из автомобиля, который двигался со стороны Славковской улицы. Пожарные призвали жителей и туристов покинуть район рынка и переместиться в безопасное место до задержания преступника.
Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети Х, что проинформирован министром внутренних дел о ситуации в Кракове после стрельбы. По его словам, полиция расследует причины и обстоятельства теракта.
Тэги
Польша стрельба

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