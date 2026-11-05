Романа Петруцу назначили заместителем председателя ВЭБ.РФ

Директора Фонда развития промышленности (ФРП; координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга) Романа Петруцу назначили зампредседателя госкорпорации. Новую должность он будет совмещать с руководством ФРП, уточнили в ВЭБе

Директора Фонда развития промышленности (ФРП; координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга) Романа Петруцу назначили на пост зампредседателя ВЭБ.РФ, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Новую должность он будет совмещать с руководством ФРП, уточнили в ВЭБе. В его зону ответственности войдут развитие технологической повестки госкорпорации, в том числе достижение технологического суверенитета и лидерства через реализацию проектов в сфере промышленности, а также через финансирование организации новых производств по созданию критически важных технологий, развитию производственных цепочек и выпуску конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции. Отдельным направлением работы для него станет участие ВЭБа в национальных проектах технологического лидерства, уточнили в госкорпорации.

«Под руководством Романа Петруцы Фонд развития промышленности зарекомендовал себя в качестве эффективного инструмента поддержки промышленных проектов в регионах России. В новом стратегическом цикле группа ВЭБ.РФ выстраивает еще более тесное взаимодействие в периметре координации институтов развития», — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Он выразил уверенность, что назначение Романа Петруцы на пост зампредседателя госкорпорации «откроет предпринимателям новые возможности для реализации инициатив в рамках приоритетов государственной промышленной и технологической политики».

Роман Петруца родился 16 июля 1977 г. в Москве. Он работает в ФРП с апреля 2015 г., с 2017 г. — в должности директора ФРП. Под его руководством фонд профинансировал более 2,2 тыс. проектов на сумму льготных займов около 760 млрд руб., уточнили в ВЭБ.РФ. С учетом софинансирования со стороны компаний общий бюджет проектов в обрабатывающей промышленности составил 1,3 трлн руб. Более 1,2 тыс. проектов уже вышли на серийный выпуск продукции, говорится в сообщении госкорпорации.

Кроме того, ФРП выступает оператором кластерной инвестиционной платформы, в рамках которой финансируются масштабные проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. По механизму одобрено около 70 проектов с общим бюджетом инвестиций порядка 2 трлн руб.

ФРП могут преобразовать в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) и интегрировать с ВЭБ.РФ — такой законопроект Минэкономразвития внесло в Госдуму в конце октября.

До работы в ФРП Роман Петруца работал в подразделениях Сбербанка с 1997 по 2012 г. После этого он занимал руководящие должности в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. В 2025 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.