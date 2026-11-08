Россияне смогут установить самозапрет на звонки из-за рубежа с 1 марта

С 1 марта 2027 г. россияне смогут через «Госуслуги» или МФЦ ограничить входящие звонки из-за рубежа, сообщил депутат Антон Немкин. По его словам, это не тотальный запрет международной связи, а дополнительная возможность для тех, кто хочет снизить риск мошенничества

С 1 марта 2027 г. жители России смогут самостоятельно ограничивать входящие звонки из-за рубежа через «Госуслуги» или МФЦ. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антон Немкин.

По словам депутата, решение о блокировке останется за абонентом. «Принципиально важно, что решение будет принимать сам абонент. Это не тотальный запрет международной связи, а дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски», — сказал Антон Немкин.

Депутат отметил, что порядок подключения и снятия ограничения должен быть простым и понятным для людей с разным уровнем цифровой грамотности. При этом самозапрет не обеспечит полной защиты: злоумышленники могут звонить с российских номеров и использовать другие каналы связи.

Идею самозапрета на международные звонки обсуждали при подготовке второго пакета антифрод-мер. В феврале 2026 г. Минцифры предложило отказаться от полного запрета таких вызовов, поскольку он мог создать неудобства для россиян, которые общаются с родственниками за границей. В качестве альтернативы ведомство рассматривало добровольное ограничение звонков.