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Россияне смогут установить самозапрет на звонки из-за рубежа с 1 марта

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 08 ноя 2026 12:37
Фото: NordWood Themes/Unsplash
С 1 марта 2027 г. россияне смогут через «Госуслуги» или МФЦ ограничить входящие звонки из-за рубежа, сообщил депутат Антон Немкин. По его словам, это не тотальный запрет международной связи, а дополнительная возможность для тех, кто хочет снизить риск мошенничества
С 1 марта 2027 г. жители России смогут самостоятельно ограничивать входящие звонки из-за рубежа через «Госуслуги» или МФЦ. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антон Немкин.
По словам депутата, решение о блокировке останется за абонентом. «Принципиально важно, что решение будет принимать сам абонент. Это не тотальный запрет международной связи, а дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски», — сказал Антон Немкин.
Депутат отметил, что порядок подключения и снятия ограничения должен быть простым и понятным для людей с разным уровнем цифровой грамотности. При этом самозапрет не обеспечит полной защиты: злоумышленники могут звонить с российских номеров и использовать другие каналы связи.
Идею самозапрета на международные звонки обсуждали при подготовке второго пакета антифрод-мер. В феврале 2026 г. Минцифры предложило отказаться от полного запрета таких вызовов, поскольку он мог создать неудобства для россиян, которые общаются с родственниками за границей. В качестве альтернативы ведомство рассматривало добровольное ограничение звонков.
В июне 2026 г. Совет Федерации одобрил второй пакет антифрод-мер, который включал возможность установить самозапрет на международные звонки. Закон также предусматривает ограничение числа банковских карт и другие меры против телефонного и интернет-мошенничества.
Тэги
Самозапреты Мошенничество Телефонный разговор заграница

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