Росстат зафиксировал дефляцию в РФ с 27 октября по 2 ноября на уровне 0,04%

Дефляция в России с 27 октября по 2 ноября 2026 г. составила 0,04%, сообщил Росстат. На прошлой неделе (с 20 по 26 октября) инфляция составляла 0,08%. С начала месяца потребительские цены в РФ снизились на 0,01%, с начала года — выросли на 6,2%

С 27 октября по 2 ноября дефляция в России составила 0,04%. Это следует из данных Росстата.

С 20 по 26 октября цены увеличились на 0,08%. С начала месяца потребительские цены в РФ снизились на 0,01%, с начала года — выросли на 6,2%.

За отчетный период цены выросли на куриные яйца (+1,4%), мясо кур и гречку (+1%), фруктово-ягодные консервы для детского питания и мороженую рыбу (+0,5%), свинину, ультрапастеризованное молоко, творог и пшеничную муку (+0,4%), а также на мясные консервы для детей, сметану, масла, сыры и соль (+0,3%). Цены снизились на сахар-песок (-1,1%) и вермишель (-0,1%).

Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,3%, в том числе на огурцы (+6,2%), помидоры (+4,1%), бананы (+1%), капусту (+0,7%), картофель (+0,5%) и морковь (+0,4%). На яблоки цены снизились (-1%).

По данным Росстата, за неделю бензин подешевел на 2%, а дизельное топливо — на 0,1%. Снижение цен на бензин было отмечено в 60 регионах России, наиболее существенное — в Калмыкии (-20,6%). В Москве стоимость снизилась на 0,6%, в Санкт-Петербурге — выросла на 0,7%.