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Росстат зафиксировал дефляцию в РФ с 27 октября по 2 ноября на уровне 0,04%

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 07 ноя 2026 11:51
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Дефляция в России с 27 октября по 2 ноября 2026 г. составила 0,04%, сообщил Росстат. На прошлой неделе (с 20 по 26 октября) инфляция составляла 0,08%. С начала месяца потребительские цены в РФ снизились на 0,01%, с начала года — выросли на 6,2%
С 27 октября по 2 ноября дефляция в России составила 0,04%. Это следует из данных Росстата.
С 20 по 26 октября цены увеличились на 0,08%. С начала месяца потребительские цены в РФ снизились на 0,01%, с начала года — выросли на 6,2%.
За отчетный период цены выросли на куриные яйца (+1,4%), мясо кур и гречку (+1%), фруктово-ягодные консервы для детского питания и мороженую рыбу (+0,5%), свинину, ультрапастеризованное молоко, творог и пшеничную муку (+0,4%), а также на мясные консервы для детей, сметану, масла, сыры и соль (+0,3%). Цены снизились на сахар-песок (-1,1%) и вермишель (-0,1%).
Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,3%, в том числе на огурцы (+6,2%), помидоры (+4,1%), бананы (+1%), капусту (+0,7%), картофель (+0,5%) и морковь (+0,4%). На яблоки цены снизились (-1%).
По данным Росстата, за неделю бензин подешевел на 2%, а дизельное топливо — на 0,1%. Снижение цен на бензин было отмечено в 60 регионах России, наиболее существенное — в Калмыкии (-20,6%). В Москве стоимость снизилась на 0,6%, в Санкт-Петербурге — выросла на 0,7%.
В Минэкономразвития ожидают, что инфляция по итогам 2026 г. составит 6,8%. К концу 2027 г. ведомство прогнозирует возвращение к целевым 4%. По оценке ЦБ, к концу года инфляция составит 6–7%. При этом регулятор также считает, что в 2027 г. и далее инфляция будет находиться на цели 4%.
Тэги
Росстат Дефляция

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