Самолеты в Европе снова получили сообщения об угрозах взрыва

Пассажирские самолеты в Европе получили новые предупреждения об угрозах взрыва — такие уведомления им поступают второй день подряд. О ложной тревоге на девяти самолетах, в частности, сообщил аэропорт Праги. По информации The Giardian, затронутыми оказались по меньшей мере 35 самолетов

Пассажирские самолеты в Европе второй день подряд получают сообщения с угрозами минирования, передает The Guardian. По информации газеты, из-за таких сообщений по меньшей мере 35 самолетов были обысканы или перенаправлены в другие аэропорты.

Об угрозе минирования, в частности, сообщила полиция Чехии. «Сегодня существует угроза установки самодельного взрывного устройства на борту ряда самолетов, прибывающих и вылетающих из аэропорта Праги повторяется», — сообщила чешская полиция в X.

Позже там уточнили, что проверки были завершены, они показали отрицательный результат. В комментарии The Guardian пражский аэропорт сообщил , что угрозы взрыва звучали в отношении девяти самолетов.

В связи с угрозой взрыва Венгрия сегодня трижды поднимала истребители для сопровождения гражданских рейсов в воздушном пространстве страны, сообщил в соцсетях министр обороны Ромулуш Русин-Сенди. По его словам, первое предупреждение поступило в отношении самолета WizzAir, который летел из Брюсселя в Софию, еще два были связаны с рейсами, вылетавшими из Праги на Кипр и в Бухарест.

Кроме того, поступили четыре сообщения о минировании пассажирских самолетов над территорией Франции, сообщили в канцелярии премьер-министра Франции. Все рейсы совершили посадку без происшествий, власти начали расследование для установления источника угроз, уточняет телеканал TF1..