Сергей Лавров: Россия не будет выгонять Армению из ОДКБ

Россия не планирует исключать Армению из ОДКБ и ЕАЭС, но вопрос ее задолженности перед ОДКБ остается открытым, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, заявка на выход из ОДКБ или ЕАЭС от Армении не поступала

Россия не планирует исключать Армению из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если хотят, чтобы мы выгоняли Армению, мы так не будем делать», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве ( цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, заявка на выход из ОДКБ или ЕАЭС от Армении не поступала. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о бесполезности организации не подтверждены документально, добавил Сергей Лавров.

При этом глава МИД напомнил , что, согласно статье 25 устава ОДКБ, страна, имеющая задолженность по бюджету более двух лет, лишается права голоса.

28 октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил , что Ереван не видит возможности вернуться к полноценному участию в ОДКБ. В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что Армения вольна принять решение о выходе из ОДКБ, если больше не нуждается в членстве. Так он прокомментировал слова Никола Пашиняна, который в парламенте заявил, что будет «очень доволен», если организация исключит республику.