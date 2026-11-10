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Сергей Лавров: Россия не будет выгонять Армению из ОДКБ

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 10 ноя 2026 19:12
Фото: Alexanyan/Flickr
Россия не планирует исключать Армению из ОДКБ и ЕАЭС, но вопрос ее задолженности перед ОДКБ остается открытым, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, заявка на выход из ОДКБ или ЕАЭС от Армении не поступала
Россия не планирует исключать Армению из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Если хотят, чтобы мы выгоняли Армению, мы так не будем делать», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, заявка на выход из ОДКБ или ЕАЭС от Армении не поступала. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о бесполезности организации не подтверждены документально, добавил Сергей Лавров.
При этом глава МИД напомнил, что, согласно статье 25 устава ОДКБ, страна, имеющая задолженность по бюджету более двух лет, лишается права голоса.
28 октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не видит возможности вернуться к полноценному участию в ОДКБ. В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения вольна принять решение о выходе из ОДКБ, если больше не нуждается в членстве. Так он прокомментировал слова Никола Пашиняна, который в парламенте заявил, что будет «очень доволен», если организация исключит республику.
Армения с февраля 2024 г. заморозила участие в ОДКБ, но официально о выходе из организации не заявляла. В Кремле отмечали, что Москва исходит из того, что Армения не выходила из организации и не сообщала о выходе. В сентябре 2024 г. Никол Пашинян заявлял, что ОДКБ «создает угрозы безопасности самому существованию и суверенитету Армении». В августе он подтвердил, что Ереван не вернется в ОДКБ и примет решение об окончательном выходе, «когда придет время».
Тэги
Сергей Лавров Армения ОДКБ

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