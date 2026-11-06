«Северсталь» пригрозила судом губернатору Вологодской области

«Северсталь» опровергла заявления губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о том, что компания якобы финансирует негативные публикации в СМИ против него — в компании назвали обвинения ложными и предупредили о готовности обратиться в суд. Накануне губернатор сообщил, что на «экстремистском ресурсе» готовится заказная публикация на тему его «псевдоактивов». Ее целью он назвал раздувание конфликта между «Северсталью» и региональными властями

«Северсталь» намерена обратиться в суд из-за заявлений губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о том, что компания якобы финансирует негативные публикации в СМИ против него и его команды. В компании назвали обвинения ложными и заявили о намерении защищать честь и достоинство, сообщает пресс-служба предприятия.

«Ни компания „Северсталь“, ни ее руководители не выделяли никаких средств на финансирование проведения расследований и размещение негативных материалов в отношении [Георгия] Филимонова и его сотрудников, и заявления на этот счет являются абсолютно ложными и остаются полностью на совести [Георгия] Филимонова», — говорится в заявлении. В компании добавили, что будут защищать свои интересы в суде от «клеветнических нападок руководства Вологодской области».

Поводом для такого заявления стал пост Георгия Филимонова от 5 ноября, в котором он сообщил , что на неназванном «экстремистском ресурсе либерально-деструктивного толка» готовится публикация о его имуществе. По словам Георгия Филимонова, материал должен был выйти 6 ноября и содержать сведения о приватизированной им однокомнатной квартире, земельном участке его отца и других «активах».

Глава региона назвал публикацию заказной и упомянул заместителя генерального директора «Северстали» по коммуникациям Алексея Егорова. Георгий Филимонов предположил, что тот искажает информацию для председателя совета директоров компании Алексея Мордашова, чтобы поддерживать конфликт между предприятием и региональными властями.

Отношения между Вологодской областью и «Северсталью» обострились на фоне споров о налоговых отчислениях и социальной ответственности бизнеса, чье предприятие зарегистрировано в регионе. 29 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Алексею Мордашову «подтянуть» средства из офшоров в Россию, напомнив о необходимости поддерживать бюджет Вологодской области. В «Северстали» ответили , что зарубежных активов у Алексея Мордашова нет, а все его активы зарегистрированы в России.