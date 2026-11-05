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США разрешили MOL подготовительные операции для покупки доли в сербской NIS

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 05 ноя 2026 15:47
Фото: ANDREJ CUKIC/EPA
Венгерская MOL получила дополнительную лицензию Минфина США на подготовительные операции, связанные с возможным приобретением доли в сербской нефтяной компании NIS. Разрешение действует до 28 февраля 2027 г.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало MOL и MOL Serbia Investment Kft. дополнительную лицензию в рамках подготовки к возможному приобретению доли в NIS, говорится в сообщении венгерской компании.
Лицензия разрешает отдельные операции, необходимые для передачи MOL Serbia Investment Kft. ценных бумаг, выпущенных в России, и связанные с этим действия. В их числе — получение необходимых разрешений российских государственных органов. Срок действия лицензии истекает 28 февраля 2027 г.
При этом документ не позволяет завершить сделку, в результате которой российские собственники утратят владение и контроль над NIS, подчеркнули в MOL. Для ее закрытия необходимо отдельное разрешение OFAC.
США включили NIS в санкционный список в январе 2025 г. После нескольких отсрочек ограничения начали действовать 9 октября того же года.
В январе 2026 г. MOL сообщила о подписании обязывающего соглашения с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% акций NIS. Сербская компания управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом страны. Тогда сделку рассчитывали закрыть до 31 марта после получения согласований OFAC и властей Сербии.
21 октября исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали заявил о подписании договора о выкупе российской доли. По его словам, сторонам оставалось получить необходимые одобрения антимонопольных органов. Белград также договорился с венгерской стороной об увеличении государственной доли в NIS примерно с 30% до 35%.
Тэги
NIS MOL Венгрия Минфин США

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