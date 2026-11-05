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Суд Люксембурга допустил возвращение замороженных активов россиянам

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 05 ноя 2026 18:09
Фото: rawpixel.com/Magnific
Суд в Люксембурге отменил постановление о запрете на возврат замороженных активов гражданам РФ, которые не находятся под санкциями ЕС. Это решение допускает возможность получения возврата заблокированных активов
Суд Люксембурга отменил запрет на возврат ценных бумаг гражданам России, которые не находятся под санкциями Евросоюза, но их инвестиции оказались заморожены в рамках ограничений против Национального расчетного депозитария (НРД), следует из судебного решения от 30 октября.
Суд постановил, что решение Минфина Люксембурга от 26 сентября 2023 г. подлежит отмене. Инстанция мотивировала решение тем, что, согласно действующим нормам, разблокировка активов российских компаний и граждан, не находящихся под санкционными ограничениями, допускается.
Решение было принято в рамках рассмотрения иска компании о разморозке активов. Иски были поданы в Минфин Люксембурга в конце 2022 г. Название компании не раскрывается. 
НРД попал под санкции ЕС в июне 2022 г. После этого ценные бумаги россиян, хранящиеся в европейских депозитариях Euroclear (Бельгия) и Clearstream (Люксембург), оказались заморожены. В апреле 2025-го глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме говорила, что около половины замороженных активов российских граждан и компаний было разблокировано к началу прошлого года.
Тэги
Замороженные активы россияне Европа Суды

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