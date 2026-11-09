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Умер актер Донни Данаган, озвучивший олененка Бемби в мультфильме Disney

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 09 ноя 2026 21:30
Фото: Todd Wawrychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В США на 93-м году жизни умер Донни Данаган, озвучивший олененка Бемби в мультфильме Disney. Эту роль он получил, когда ему было 6 лет. Причиной ухода из жизни стал рак легких
Американский актер Донни Данаган, который озвучил олененка Бемби в одноименном мультфильме Disney 1942 г., скончался в возрасте 92 лет, сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на писателя и историка кино Тома Уивера.
Донни Данаган умер 4 ноября. Причиной его смерти стал рак легких, уточняется в публикации.
Он родился 16 августа 1934 г. в Сан-Антонио (штат Техас). В трехлетнем возрасте победил в местном конкурсе талантов в штате Теннеси, после чего на него обратил внимание голливудский агент по поиску актеров. Семья переехала в Калифорнию, где Донни Данаган начал сниматься в кино.
Одной из его первых ролей стала роль Петера фон Франкенштейна — маленького сына барона Вольфа фон Франкенштейна в фильме «Сын Франкенштейна» (1939). В шесть лет он озвучил олененка Бемби — это стало его седьмым и последним фильмом, пишет The Hollywood Reporter. 
В 1952 г., когда ему было 18 лет, Донни Данаган поступил на службу в Корпус морской пехоты США. За 25 лет службы он три раза принимал участие в боевых командировках во Вьетнам, был награжден тремя медалями «Пурпурное сердце» и Бронзовой звездой. В 1977 г. вышел в отставку в звании майора и после этого работал в финансовых компаниях в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Hollywood Reporter отмечает, что во время службы Донни Данаган никому не рассказывал, что озвучивал Бемби, потому что не хотел, чтобы его называли «майором Бемби». 
Тэги
актер смерть США

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