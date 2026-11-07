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Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 07 ноя 2026 12:45
Фото: Eli Solitas/Unsplash
На 89-м году жизни умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина, сообщила ее дочь. Прощание с актрисой пройдет во вторник в Кунцевском зале. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище
Скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом сообщила ее дочь, актриса Мария Шукшина.
Актрисе было 88 лет. Прощание пройдет во вторник в Кунцевском зале, сообщила Мария Шукшина «РИА Новости». Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 г. в Ленинграде. Она выпускница ВГИКа (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). Популярность пришла к ней благодаря ролям в фильмах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная». В 1964 г. она вышла замуж за режиссера, у них родились две дочери — Мария и Ольга.
После смерти мужа в 1974 г. актриса продолжила кинокарьеру и занималась сохранением его наследия. В ее фильмографии более ста работ, среди которых «Два капитана», «Спасите наши души», «Личная жизнь королевы» и «Графиня Шереметева».
Тэги
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