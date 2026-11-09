В Кремле отвергли тезис об уходе эпохи независимых СМИ в России

Говорить об уходе эпохи независимых российских СМИ неверно, заявил Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал прекращение работы «Новой газеты» (признана в РФ иноагентом). По его словам, медиа развиваются в условиях жесткой конкуренции, а закрытие одних изданий и появление других — «обычный ротационный процесс»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с утверждением, что в России закончилась эпоха независимых СМИ. Таким образом он прокомментировал информацию о прекращении деятельности «Новой газеты» (признана в РФ иноагентом).

«Было бы неверно говорить, что уходит эпоха независимых российских СМИ», — сказал Дмитрий Песков журналистам на пресс-брифинге ( цитата по ТАСС).

Он отметил, что российские медиа многогранны, используют мультимедийные форматы и быстро развиваются в условиях достаточно жесткой конкуренции. «Конечно, год от года какие-то СМИ перестают существовать, их место занимают новые СМИ. Это обычный ротационный процесс», — подчеркнул представитель Кремля.

«Новая газета» объявила , что прекратит работу 9 ноября, в конце октября. В письме главного редактора Сергея Соколова, которое читателям разослали 28 октября, сообщалось о выселении редакции из здания в Потаповском переулке в Москве, где она работала 30 лет.