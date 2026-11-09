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В Ленинградской области женщина погибла при падении обломков БПЛА на жилой дом

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 09 ноя 2026 10:48
Во Всеволожске Ленинградской области женщина погибла после падения обломков беспилотника на крышу многоквартирного дома, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Остальных жильцов эвакуировали. В Киришском районе после попадания БПЛА на территории предприятия КИНЕФ возник пожар, который удалось локализовать. Всего за ночь над регионом сбили 113 беспилотников
Жительница Всеволожска погибла из-за падения обломков беспилотника на крышу многоквартирного дома, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.
Женщина находилась в квартире на верхнем этаже. Глава региона выразил соболезнования ее семье и пообещал оказать всю необходимую помощь.
Остальных жителей дома эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения. Сейчас там остаются четыре человека.
Во Всеволожском районе в 04:07 мск отключилась воздушная линия электропередачи. Без электричества остались пять населенных пунктов: Ваганово, Коккорево, Борисово, станция Ладожское Озеро и поселок Грибное. К 10:00 электроснабжение восстановили.
В Киришском районе беспилотник попал на территорию предприятия «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ), где возник пожар. По словам Александра Дрозденко, возгорание локализовали, последствия устраняют.
Также было повреждено оборудование теплоснабжения Киришей. После оперативных работ теплоснабжение и выработку электроэнергии восстановили.
Всего за ночь над Ленинградской областью сбили 113 беспилотников, уточнил Александр Дрозденко. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении ночью 9 ноября 430 дронов над территорией страны, в том числе над Ленинградской областью.
Тэги
Погибшие БПЛА Ленинградская область

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