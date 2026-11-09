В Ленинградской области женщина погибла при падении обломков БПЛА на жилой дом

Во Всеволожске Ленинградской области женщина погибла после падения обломков беспилотника на крышу многоквартирного дома, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Остальных жильцов эвакуировали. В Киришском районе после попадания БПЛА на территории предприятия КИНЕФ возник пожар, который удалось локализовать. Всего за ночь над регионом сбили 113 беспилотников

Жительница Всеволожска погибла из-за падения обломков беспилотника на крышу многоквартирного дома, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Женщина находилась в квартире на верхнем этаже. Глава региона выразил соболезнования ее семье и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Остальных жителей дома эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения. Сейчас там остаются четыре человека.

Во Всеволожском районе в 04:07 мск отключилась воздушная линия электропередачи. Без электричества остались пять населенных пунктов: Ваганово, Коккорево, Борисово, станция Ладожское Озеро и поселок Грибное. К 10:00 электроснабжение восстановили.

В Киришском районе беспилотник попал на территорию предприятия «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ), где возник пожар. По словам Александра Дрозденко, возгорание локализовали, последствия устраняют.

Также было повреждено оборудование теплоснабжения Киришей. После оперативных работ теплоснабжение и выработку электроэнергии восстановили.