В Ленобласти задержали россиянина по делу о подготовке диверсии на ж/д-объекте

В Ленинградской области задержали 48-летнего россиянина по делу о подготовке диверсии на объекте железнодорожного транспорта, сообщили в ФСБ. При задержании у него изъяли самодельное взрывное устройство и смартфон, суд отправил фигуранта под стражу

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали 48-летнего гражданина России по делу о подготовке диверсии на объекте железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии ФСБ, в 2024 г. мужчина был завербован через Telegram участником запрещенной в России террористической организации, связанной с украинскими спецслужбами. По заданию куратора он собирал сведения о расположении объектов Вооруженных сил России и автозаправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также готовил диверсию на объекте железнодорожного транспорта.

При задержании у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство и смартфон с перепиской с участниками организации, сообщили в ФСБ. В отношении него возбудили уголовные дела о незаконном хранении взрывчатых веществ и покушении на диверсию. Суд заключил фигуранта под стражу. «Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении ведомства.