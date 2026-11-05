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В Ленобласти задержали россиянина по делу о подготовке диверсии на ж/д-объекте

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 05 ноя 2026 12:15
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
В Ленинградской области задержали 48-летнего россиянина по делу о подготовке диверсии на объекте железнодорожного транспорта, сообщили в ФСБ. При задержании у него изъяли самодельное взрывное устройство и смартфон, суд отправил фигуранта под стражу
В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали 48-летнего гражданина России по делу о подготовке диверсии на объекте железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба ведомства.
По версии ФСБ, в 2024 г. мужчина был завербован через Telegram участником запрещенной в России террористической организации, связанной с украинскими спецслужбами. По заданию куратора он собирал сведения о расположении объектов Вооруженных сил России и автозаправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также готовил диверсию на объекте железнодорожного транспорта. 
При задержании у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство и смартфон с перепиской с участниками организации, сообщили в ФСБ. В отношении него возбудили уголовные дела о незаконном хранении взрывчатых веществ и покушении на диверсию. Суд заключил фигуранта под стражу. «Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении ведомства.
2 ноября ФСБ сообщила о предотвращении серии диверсионно-террористических актов с использованием заминированных FPV-очков. По версии службы, устройства планировали передать российским военным под видом гуманитарной помощи. Один из военнослужащих в Волгоградской области обратился за проверкой полученных очков, после чего в них были обнаружены взрывные устройства. 
Тэги
ФСБ Диверсии Ленинградская область АЗС

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